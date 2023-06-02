В Англии впервые мужскую команду возглавила женщина

«Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд новым главным тренером команды U18.
Ранее специалист работала с женскими командами — возглавляла «Лестер Сити» в сезоне 21/22, а в феврале этого года стала ассистентом тренера в «Арсенале».
Лидия стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду в Англии. Помогать ей будет Джон-Пол Питтман.
О Боже...! С какой теплотой мы по сей день вспоминаем ее, за два года она столько дала, как она заботилась о нас!!! Какой авторитет! Потом она перебралась на повышение... После мы прошли через двух быдлоганов и все распалось...
О Боже...! С какой теплотой мы по сей день вспоминаем ее, за два года она столько дала, как она заботилась о нас!!! Какой авторитет! Потом она перебралась на повышение... После мы прошли через двух быдлоганов и все распалось...
Вперёд поведёт пацанов
Вперёд поведёт пацанов