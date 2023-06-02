В Англии впервые мужскую команду возглавила женщина

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вчера, 08:28

«Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд новым главным тренером команды U18.

Ранее специалист работала с женскими командами — возглавляла «Лестер Сити» в сезоне 21/22, а в феврале этого года стала ассистентом тренера в «Арсенале».

Лидия стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду в Англии. Помогать ей будет Джон-Пол Питтман.