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В Англии впервые мужскую команду возглавила женщина

вчера, 08:28

«Брентфорд» объявил о назначении Лидии Бедфорд новым главным тренером команды U18.

Ранее специалист работала с женскими командами — возглавляла «Лестер Сити» в сезоне 21/22, а в феврале этого года стала ассистентом тренера в «Арсенале».

Лидия стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду в Англии. Помогать ей будет Джон-Пол Питтман.

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Все комментарии
stromshik
stromshik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:06
И негры
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:54
Начинал мну в спорте с волейбола, набирала группу выпускница физкультурного института, прибывшая по распределению в новенький Дворец спорта...
О Боже...! С какой теплотой мы по сей день вспоминаем ее, за два года она столько дала, как она заботилась о нас!!! Какой авторитет! Потом она перебралась на повышение... После мы прошли через двух быдлоганов и все распалось...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:54
Ничего себе,ну молодежь еще можно попробовать потренировать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:33
Скоро трансгендеры будут команды тренеровать!
альсато
альсато ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:03
в мое время-мы все (после игры) были в одном душе-и тренерский штаб и полевые игроки))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:57
В любом случае интересно что из этого получится и получится ли.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:44
А по-моему это не совсем нормально.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:56
Чему то ,все равно научит😁😁
Vadik
Vadik
вчера в 08:49
Скоро мужская часть тренерского цеха Британии начнет тренировать команды по художественной гимнастике и синхронисток)))
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 08:42
Когда прочла заголовок, аж ужаснулась. А U18 - нормально, дети ещё)
lotsman
lotsman
вчера в 08:39
Мамка будет лучше и строже гонять пацанов, чем папка.))
jap4cs96g8yf
jap4cs96g8yf
вчера в 08:30
Хорошая девочка Лида
Вперёд поведёт пацанов
Гость
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