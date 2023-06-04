Экс-игрок «Спартака» получил лайк от легенды «Ювентуса».

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин упомянул экс-футболиста Алессандро Дель Пьеро на своей странице в одной из социальных сетей.
Итальянец отреагировал на это, поставив лайк. Шишкин высказался по теме:
Когда кумир детства не прошел мимо.
Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин упомянул экс-футболиста Алессандро Дель Пьеро на своей странице в одной из социальных сетей.
Итальянец отреагировал на это, поставив лайк. Шишкин высказался по теме:
Когда кумир детства не прошел мимо.
Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин упомянул экс-футболиста Алессандро Дель Пьеро на своей странице в одной из социальных сетей.
Подробнее:
Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин упомянул экс-футболиста Алессандро Дель Пьеро на своей странице в одной из социальных сетей.
Подробнее: