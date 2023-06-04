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Экс-игрок «Спартака» получил лайк от легенды «Ювентуса»

вчера, 13:26

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин упомянул экс-футболиста Алессандро Дель Пьеро на своей странице в одной из социальных сетей.

Итальянец отреагировал на это, поставив лайк. Шишкин высказался по теме:

Когда кумир детства не прошел мимо.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:37
а лучший судья-Колина)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:41
А лучший тренер Роберто Манчини))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 22:53
На два))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:01
Теперь эту запись (пост) следует сдать в музей Спартака. Да что там запись, весь компьютер с бронзовой табличкой, где начертано «Дель Пьеро удостоил вниманием»
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:48
А мой - Марко Тарделли . )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:27
Напросился на лайк
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:20
И Роман хорош, а Алессандро ещё лучше! Штрафные в исполнении Пьеро это хоистоматийная класстка футбола, методическое пособие...
альсато
альсато
вчера в 14:19
а вот для меня лучший футболист -макаронник, неее не Роберто Баджо, а именно -Паоло Росси!))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
Какая милая и трогательная история, аж слезу прошибло...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Хороший был футболист,но теперь уже история.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:42
Экс-игрок «Спартака» получил лайк от легенды «Ювентуса».
Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин упомянул экс-футболиста Алессандро Дель Пьеро на своей странице в одной из социальных сетей.
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