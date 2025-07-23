Полузащитник «Монако» Александр Головин не уйдёт из клуба этим летом.
По информации источника, 29-летний футболист счастлив в составе команды и точно не собирается уходить в ближайшее время. На все возникающие предложения он ответил отказом. Окружение игрока выражает уверенность в том, что новый сезон сложится для Головина удачнее предыдущего.
Напомним, что он выступает в составе монегасков с 2018 года. Ранее сообщалось, что «Монако» выставил Головина на трансфер, но его агент опроверг эти слухи.
Можно предположить и принц Альберт им доволен...
Куда уходить?
Пусть играет и напоминает некоторым, что в России не только Медведи умеют играть на балалайках!)
Можно предположить и принц Альберт им доволен...
Куда уходить?
Пусть играет и напоминает некоторым, что в России не только Медведи умеют играть на балалайках!)