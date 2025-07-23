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Головин не собирается покидать «Монако»

вчера, 15:25

Полузащитник «Монако» Александр Головин не уйдёт из клуба этим летом.

По информации источника, 29-летний футболист счастлив в составе команды и точно не собирается уходить в ближайшее время. На все возникающие предложения он ответил отказом. Окружение игрока выражает уверенность в том, что новый сезон сложится для Головина удачнее предыдущего.

Напомним, что он выступает в составе монегасков с 2018 года. Ранее сообщалось, что «Монако» выставил Головина на трансфер, но его агент опроверг эти слухи.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:36
Здесь можно только порадоваться за нашего товарища - осмотрелся, нашел взаимопонимание с коллегами по круглому, заиграл, прижился, причем отмечу в клубе который играет не на последней скрипке в Лиге 1!
Можно предположить и принц Альберт им доволен...
Куда уходить?
Пусть играет и напоминает некоторым, что в России не только Медведи умеют играть на балалайках!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:09
Ты видно не следишь за футболом в Лиге 1. Головин в последнем сезоне из 38 игр пропустил из-за травм и карточек всего 9 игр, те. сыграл 29 раз и в ЛЧ сыграл 2 игры. А Захарян за два сезона едва ли 9 игр провел. Так что бросай играть в угадайку, давай футбол смотреть и следить.
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 16:22
Ждем такую же новость про Захаряна, а то давно про него ничего не писали)
ghvn7h8d5h86
ghvn7h8d5h86
вчера в 16:22
Он уже там оброс, его там всё устраивает
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 16:15
Думаю, что это правильно. Как говорится: от добра добра не ищут. В Монако Головин находится уже долгое время и стал одним из лидеров клуба, болельщики его любят, а команда борется за высокие места. Головин может стать легендой Монако.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:13
Головин скоро превратится в Захаряна.
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