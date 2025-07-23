Головин не собирается покидать «Монако»

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вчера, 15:25

Полузащитник «Монако» не уйдёт из клуба этим летом.

По информации источника, 29-летний футболист счастлив в составе команды и точно не собирается уходить в ближайшее время. На все возникающие предложения он ответил отказом. Окружение игрока выражает уверенность в том, что новый сезон сложится для Головина удачнее предыдущего.

Напомним, что он выступает в составе монегасков с 2018 года. Ранее сообщалось, что «Монако» выставил Головина на трансфер, но его агент опроверг эти слухи.