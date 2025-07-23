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Матч «Пари НН» – «Локомотив» может состояться в Грозном

вчера, 16:39
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив02.08.2025 в 15:30 Не начался

Матч третьего тура чемпионата России «Пари НН» – «Локомотив», назначенный на 2 августа, может пройти в Грозном на «Ахмат Арене».

Стадион в Нижнем Новгороде ремонтируют. В качестве резервного «Пари» заявил «Мордовия Арену» в Саранске, однако ее еще не привели в соответствие требованиям РПЛ. По этой причине нижегородский клуб предложил сыграть с «Локомотивом» в столице Чеченской Республики.

«Железнодорожников» такой вариант не устраивает, поскольку синоптики прогнозируют в Грозном на 2 августу жару в +35 градусов.

Окончательное решение должна принять РПЛ.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:29
Зачем стадион строили в Саранске, так и осталось загадкой.
Vilar
Vilar
вчера в 20:05, ред.
Черноморец не пустили, а НН за уши затянули. Это двойные стандарты!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:48
То есть Железнодорожников все устраивает играть в Краснодаре в эту субботу в +37?
Ев17
Ев17
вчера в 17:28
для ЧМ подходит Саранск, а у РПЛ уровень видать повыше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:23
ни какой Грозный.
пусть играют в Москве. вон Лужники застоялись.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:51
Новороссийск не подошел , а НН подошел)))
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