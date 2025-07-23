Матч «Пари НН» – «Локомотив» может состояться в Грозном

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вчера, 16:39

Матч третьего тура чемпионата России «Пари НН» – «Локомотив», назначенный на 2 августа, может пройти в Грозном на «Ахмат Арене».

Стадион в Нижнем Новгороде ремонтируют. В качестве резервного «Пари» заявил «Мордовия Арену» в Саранске, однако ее еще не привели в соответствие требованиям РПЛ . По этой причине нижегородский клуб предложил сыграть с «Локомотивом» в столице Чеченской Республики.

«Железнодорожников» такой вариант не устраивает, поскольку синоптики прогнозируют в Грозном на 2 августу жару в +35 градусов.