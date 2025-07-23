Пиняев отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА

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вчера, 12:45

Нападающий «Локомотива» отказался переходить в ЦСКА .

Как сообщает источник, «армейцы» действительно активировали опцию выкупа футболиста, предложив «железнодорожникам» 900 миллионов рублей. Самому Пиняеву предлагали трехлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон. Но Сергей отказался.

Приоритет форварда – уехать из «Локомотива» в один из европейских клубов.