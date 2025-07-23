Пиняев отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА.
Как сообщает источник, «армейцы» действительно активировали опцию выкупа футболиста, предложив «железнодорожникам» 900 миллионов рублей. Самому Пиняеву предлагали трехлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон. Но Сергей отказался.
Приоритет форварда – уехать из «Локомотива» в один из европейских клубов.
Говорить о том, правильный шаг сделал Пиняев или нет, оставив в приоритете Локомотив, можно будет только на финише сезона. Его желание уехать в Европу понятно, но пока, очереди за ним из Европы не наблюдается.
Говорить о том, правильный шаг сделал Пиняев или нет, оставив в приоритете Локомотив, можно будет только на финише сезона. Его желание уехать в Европу понятно, но пока, очереди за ним из Европы не наблюдается.