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Пиняев отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА

вчера, 12:45

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА.

Как сообщает источник, «армейцы» действительно активировали опцию выкупа футболиста, предложив «железнодорожникам» 900 миллионов рублей. Самому Пиняеву предлагали трехлетний контракт с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон. Но Сергей отказался.

Приоритет форварда – уехать из «Локомотива» в один из европейских клубов.

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22 июля
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:06
как решил, так тому и быть !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:46, ред.
Локо ему 100 % обешало ,что в случаи варианта с европейским клубом без помех отпустит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:06
А что правило крепостных в случае с Пиняевым не работает?
Sergo81
Sergo81
вчера в 14:02
Миранчука Ювентус заметил, когда он им забил и играл с ними на равных. Думаю, его переход в Аталанту был целью заявить о себе для Ювентуса в первую очередь
isamsn
isamsn
вчера в 13:59
Тут как говорится было бы предложено. Если игрок не настроен тут и жалеть нечего.
Вариант с Садулаевым нравился больше.
Comentarios
Comentarios ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:53
Если честно и не вписался бы
Comentarios
Comentarios ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 13:52
Ну итальянский футбол это классика школа жизни )
lotsman
lotsman
вчера в 13:52
Мудрое решение. Как я думаю, перейти в ЦСКА, это новые условия, незнакомый тренер, неизвестно как пойдёт игра и пойдёт ли. Это всё может сорвать мечту о Европе. В Локомотиве всё отработано, можно показывать хорошие результаты, повышать свой уровень и тогда есть больше шансов что тебя заметят европейские клубы.
Vilar
Vilar ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:42
Так я о чём: кого-то эстония устроит, а "крутым" подавай италию.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:41
Юноша принял сложное и неоднозначное решение. Прав он или нет? Время покажет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
Есть много факторов,почему туда.Первый,это молодость,молодежь думает,что там медом намазано.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:35, ред.
Напоминает ситуацию с Миранчуком. Тот тоже хотел в Европу и поменял деньги и Локо на лавку в итальянском середняке. Теперь в 29 лет в любительской лиге играет.
Sergo81
Sergo81 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:34
Я только вчера написал, что не будет он в цска. А в Европе тем более. В Локо он в своей тарелке, зп та же, а с его данными ,физическими в первую очередь( мелкий), европу не потянет.
Comentarios
Comentarios ответ n3xx27wey72y (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
Да у нас Глебов есть ни чуть не хуже
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:33
Если информация верная,то он хочет остаться в Локо.Это его выбор.
Vilar
Vilar
вчера в 13:26
Почему все сразу про Европу вспоминают, притом имеют ввиду: францию, германию, великобританию, швейцарию, италию, как исключение турция.
А фареры, сан-морино, монако, с.македония, кипр, прибалтика, гибралтар, финляндия и т.п., не европа? У всех "европа" своя. При нынешних зарплатах в России, не всяк согласится сидеть там на лавке, с меньшей зарплатой и ждать с моря погоду.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:20
Источник инфы Телеграмм "Инсайды от Карпа". Больше вопросов не имею. Уважаемы болельщики "ЦСКА" и "Локо", подскажите, может кто видел официальную инфу из стана Ваших команд о данной движухе? Интересно просто. Ну а так могу только высказать свое отношение. Будет ли подобный переход шагом вперед для Пиняева? Вопрос риторический. Деньги? Ну такое. В "Локо" небось тоже не за бесплатный комплексный обед играет. ЕК нет. Хочет в Европу? Так не велика разница из "ЦСКА" или из "Локо" туда перейти, ежели играть хорошо будет, вопрос позовут ли. А вообще, если от клубов официальной инфы по данному вопросу не было, то это больше напоминает очередную мыльную оперу, коих до закрытия трансферного окна будет еще не мало. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд, без претензий на истину в последней инстанции.
n3xx27wey72y
n3xx27wey72y
вчера в 13:09
Очень мудрый поступок, ловить в цска сейчас нечего.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:06
Очень много клубов! В Лиге конференции щас гоняют)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Я думаю правильно решил. Если есть планы в Европу, надо добиваться. Пусть даже в Турцию, а там видно будет. Внутри РПЛ это не лучший вариант, независимо от клуба.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:00
Да и хорошо
Capral
Capral
вчера в 12:56
Понять Пиняева можно: у армейцев новый тренер, пока еще, с неясными перспективами и тренерской доктриной... В Локо всё проще- усредненный тренер, без тренерской гениальности, но, известный самому Пиняеву, с тренерскими требованиями. Потеря ли, отказ Пиняева для ЦСКА? Не думаю, поскольку, Пиняев- игрок обостряющий, техничный, но при этом весьма предсказуемый, и, как я уже писал- не очень командный...
Говорить о том, правильный шаг сделал Пиняев или нет, оставив в приоритете Локомотив, можно будет только на финише сезона. Его желание уехать в Европу понятно, но пока, очереди за ним из Европы не наблюдается.
79t67grygwex
79t67grygwex
вчера в 12:56
Значит жди Европу семь лет!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Посмотрим где он окажется. Локомотив 🚂 ☝️😜
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:51
Не захотел под седло...))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:51
Нег так нет, а кто зовёт его в Европе ?
Посмотрим, от добра добра не ищут )))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:50, ред.
Наверное у бывшего одноклубника Марко Николича совет спросил....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:49
И кому в Европе нужен Сережа??
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