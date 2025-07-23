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Суд отложил рассмотрение апелляции по делу совладельца «Торпедо»

вчера, 19:53

Московский городской суд не смог рассмотреть апелляционную жалобу на арест владельца клуба «Торпедо» Леонида Соболева, который обвиняется в влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

Когда судья спросил, поддерживает ли подсудимый просьбу адвоката о проведении закрытого заседания, Соболев ответил, что плохо слышит через видеоконференцию из СИЗО и хочет отозвать жалобу адвоката.

Я прошу, чтобы мою жалобу не рассматривали. Я хочу тут сидеть день за полтора. Зачем эта жалоба? Отсижу и выйду.

В его медицинской карте не указано о проблемах со слухом. Тем не менее, завтра Соболева доставят в суд, чтобы предотвратить проблемы с восприятием информации.

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