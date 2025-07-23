Агент Головина назвал «бредом» информацию об интересе российских клубов

, агент футболиста «Монако» и сборной России , прокомментировал публикацию L’Equipe о том, что несколько клубов РПЛ в нынешнее межсезонье проявляли интерес по поводу возможного трансфера игрока.

Клюев назвал эту информацию «бредом» и «ерундой»:

Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.

Александр отдыхал и готовился к предсезонке. У него контракт с «Монако», и он счастлив в клубе. А новости про контакты с российскими командами – ерунда.