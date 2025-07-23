Агент Головина назвал «бредом» информацию об интересе российских клубов

Александр Клюев, агент футболиста «Монако» и сборной России Александра Головина, прокомментировал публикацию L’Equipe о том, что несколько клубов РПЛ в нынешнее межсезонье проявляли интерес по поводу возможного трансфера игрока.
Клюев назвал эту информацию «бредом» и «ерундой»:
Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.
Александр отдыхал и готовился к предсезонке. У него контракт с «Монако», и он счастлив в клубе. А новости про контакты с российскими командами – ерунда.
Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до 30 июня 2029 года. В прошлом сезоне Александр сыграл за монегасков 29 игр, забив три гола и сделав одну результативную передачу.
Источник: "инсайды от карпа"
Источник: "инсайды от карпа"