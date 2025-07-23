Защитник «Арсенала» Салиба дал согласие на переход в «Реал»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может перейти в «Реал».
Француз дал согласие на трансфер в мадридский клуб. Ради этого он готов пойти на финансовые уступки.
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может перейти в «Реал».
Француз дал согласие на трансфер в мадридский клуб. Ради этого он готов пойти на финансовые уступки.
Если конечно он не продлил контракт с Ливерпулем.
Если конечно он не продлил контракт с Ливерпулем.
только вопрос, даст Перес 100+ млн евро за него этим летом, или нет.
дешевле его никто продавать не будет, тем более у него контракт до 2027 г.
все в руках Реала.
только вопрос, даст Перес 100+ млн евро за него этим летом, или нет.
дешевле его никто продавать не будет, тем более у него контракт до 2027 г.
все в руках Реала.