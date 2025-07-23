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Защитник «Арсенала» Салиба дал согласие на переход в «Реал»

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3xk26dw6supa
3xk26dw6supa
сегодня в 09:48, ред.
Ну вот Камерунский Эму собирает Африканцев в Реал-прощай некогда великий королевский клуб,Африканские кочегары будут диктовать условия,так и надо Пересу!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:48
Бред какой-то! Ещё два года по контракту осталось. Кто его сейчас отпустит по разумной цене? Я думаю Конате ближе к Реалу, чем кто-либо другой.
Если конечно он не продлил контракт с Ливерпулем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:38
правильное решение Хави Алонсо, кто то должен подчищать за т.н. защитником Трентом.
только вопрос, даст Перес 100+ млн евро за него этим летом, или нет.
дешевле его никто продавать не будет, тем более у него контракт до 2027 г.
все в руках Реала.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:23
А разве ему предлагали перейти в Реал?
sv_1969
sv_1969 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:48
Я тоже так думаю!У него еще два года контракта!Год они его могут подержать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
А когда он хочет перейти?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:47
Не думаю что Арсенал отпустит своего лидера обороны
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