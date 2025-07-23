Погребняк рассказал, чем Жерсон похож на Халка и Витселя

Бывший футболист «Зенита» ответил на вопрос, чем новичок питерского клуба похож на экс-легионеров «сине-бело-голубых» и .

Сравнения с Халком и Витселем? Что касается трансферной стоимости, то в этом случае можно сравнить. Но Халк немного другой — он креативщик с сильным ударом, а Витселя в «Атлетико» использовали как оборонительного игрока. Поэтому мы можем сравнивать их с Жерсоном только с точки зрения стоимости.