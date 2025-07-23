Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Погребняк рассказал, чем Жерсон похож на Халка и Витселя

вчера, 19:26

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, чем новичок питерского клуба Жерсон похож на экс-легионеров «сине-бело-голубых» Халка и Акселя Витселя.

Сравнения с Халком и Витселем? Что касается трансферной стоимости, то в этом случае можно сравнить. Но Халк немного другой — он креативщик с сильным ударом, а Витселя в «Атлетико» использовали как оборонительного игрока. Поэтому мы можем сравнивать их с Жерсоном только с точки зрения стоимости.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мостовой считает, что махачкалинское «Динамо» может обыграть «Спартак»
19 июля
Главный тренер «Ростова» назвал Карпина «одним из лучших тренеров в мире»
18 июля
Губерниев: «Истинные спартаковцы верят в Заболотного»
16 июля
Брат Бакаева о матчах против Зелимхана: «Нет прежнего азарта»
16 июля
Сёмин: «Клубный чемпионат мира вряд ли заменит Лигу чемпионов»
14 июля
Сергеев рассказал, как попрощался с одноклубниками по «Крыльям Советов»
14 июля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00
У Жерсона спросили.."Чем эксперт Погребняк похож на эксперта Мостового?"
- Ну оба пытаются складывать слова в предложения.Разве что этим.
4hxhpqnttv47
4hxhpqnttv47
вчера в 20:33
Просто так игрока так оценивать дорого не будут.
lotsman
lotsman
вчера в 20:04
Время покажет с кем его сравнивать.)
Capral
Capral
вчера в 19:53
Халк- креативщик? Это что-то новое. У Халка потрясающий удар и неплохая техника, но фантазии у него не было. А вот у Витселя соображение было. Похоже, Погреб всё перепутал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:42
Ну правиььную оценку Паша дал им...стоимость...типа мы за ценой не постоим...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 