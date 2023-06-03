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Группа «КняZz» представила новую версию песни «Мы верим в „Зенит“»

вчера, 14:37

Группа «КняZz» представила ремейк композиции «Мы верим в „Зенит“», записанную в 2010 году группой «Король и Шут».

Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона, и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!, — говорится в тексте на официальном YouTube-канале клуба из Санкт-Петербурга.

«КняZz» выступит сегодня на «Газпром Арене» перед заключительным матчем 30-го тура РПЛ с «Факелом». Все встречи в туре начнутся в одно время — в 17:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 07:45
Жалкая попытка князя найти свою аудиторию.
Но так это не работает
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 16:59
Чушь какая то .....
Ни ритма ни голоса ни смысла !!!
До Шнура ОЧЕНЬ далеко ...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:59
Горшок в шоке от того, что происходит
морозз
морозз
вчера в 15:13, ред.
Прикольная песня…но как то это не комильфо для Питера! Где торжественность и пафосность великого клуба, где слова про Миллера? Думаю, что хозяин с высоты своей башни… не одобрит такое наполнение песни!
Beriner
Beriner ответ edvxr77vc4c3 (раскрыть)
вчера в 14:57
Нужно верить как спартак, всегда напрасно.
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:53
Ну такая песенка зашла бы до прихода Газпрома в клуб. Сейчас это посмешище.
edvxr77vc4c3
edvxr77vc4c3
вчера в 14:45
Верить осталось не долго,газ сейчас не в цене
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