Группа «КняZz» представила новую версию песни «Мы верим в „Зенит“»

Группа «КняZz» представила ремейк композиции «Мы верим в „Зенит“», записанную в 2010 году группой «Король и Шут».
Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона, и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!, — говорится в тексте на официальном YouTube-канале клуба из Санкт-Петербурга.
«КняZz» выступит сегодня на «Газпром Арене» перед заключительным матчем 30-го тура РПЛ с «Факелом». Все встречи в туре начнутся в одно время — в 17:00 по московскому времени.
Но так это не работает
Но так это не работает
Ни ритма ни голоса ни смысла !!!
До Шнура ОЧЕНЬ далеко ...
Ни ритма ни голоса ни смысла !!!
До Шнура ОЧЕНЬ далеко ...