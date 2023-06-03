Группа «КняZz» представила новую версию песни «Мы верим в „Зенит“»

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вчера, 14:37

Группа «КняZz» представила ремейк композиции «Мы верим в „Зенит“», записанную в 2010 году группой «Король и Шут».

Эта песня станет главной музыкальной темой следующего сезона, и, уверены, будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых!, — говорится в тексте на официальном YouTube-канале клуба из Санкт-Петербурга.