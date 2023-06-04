Прощание с эпохой Месси. Холанд, Мбаппе и Кварацхелия – лучшие футболисты элитных лиг

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вчера, 09:28

Только в Испании пока весна патриархов.

Лига 1. Лучший игрок сезона – Килиан Мбаппе

Ветераны футбола очень крутые, большое им уважение. Но пора признать, что наступает время нового поколения футболистов. В 2023 году Месси могут встретить свистом, как вчера фанаты ПСЖ перед матчем и после промаха по ходу игры. На Роналду отреагировали недовольным гулом трибун после слабой игры за «Манчестер Юнайтед». Также в Саудовской Аравии с трибун он слышит: «Месси, Месси», А Мбаппе свистят реже. В мире оценили его попытку вырвать Кубок мира из рук Месси в финале, где Килиана не поддержала сборная Франции, как Лионеля поддержали его Мартинесы.

И пусть Килиан снова ничего не показал в решающий момент в Лиге чемпионов, он остается королем Лиги 1. С его стороны трусливо оставаться во Франции. Но позже рассудит история. А статистика выносит свежий вердикт в пользу Килиана – 29 голов и 5 ассистов. Мбаппе в 24 года в четвертый раз подряд выигрывает звание «Игрок года» в Лиге 1.

АПЛ . Лучший игрок сезона – Эрлинг Холанд

Нападающему отсыпали много комплиментов, поэтому давайте немножко поругаем. Для парня, который ведет себя достаточно вызывающе – например, после победы над «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии вспомнил о требле, Холанду пора бы лучше играть в решающих поединках. Неужели он из тех, кто будет всегда невзрачно выступать в финалах? Гюндоган вчера вытащил команду Гвардиолы, а Эрлинг уводил за собой и отвлекал внимание, но два его удара в створ не стали голевыми. Выполнил полезную черновую работу, но пока в финалах не Холанд главный.

В Суперкубке его промахи помогли «Ливерпулю». Вчера Де Хеа не пропускал от норвежца. Зато в АПЛ Холанд новый король. Даже Кейн с 30 голами и Де Брюйне 16 ассистами не станут спорить, что новичок лиги заслуженно стал игроком сезона. У Эрлинга рекордные 36 голов, а еще 8 ассистов. Феноменальное начало английского отрезка в карьере. Осталось проверить, может ли Холанд вот так круто играть годами, ведь стабильность в футболе сложнее мимолетных успехов.

Серия А. Лучшие игроки сезона – Кварацхелия и Осимхен

Грузину будет сложнее сохранить нынешний уровень игры, чем Мбаппе и Холанду. Эти форварды опытнее, хотя тоже молодые. Даже в РПЛ видели, как осенью Хвича в порядке, а весной теряется на поле. Но посмотрите на возраст. Вингеру «Наполи» всего 22 года. У него хватает времени для осуществления озвученной мечты – стать футболистом его любимого «Реала».

Азар научил, что надо бояться подобных желаний, но не у всех новичков «сливочных» одинаковая судьба. А пока судьба Кварацхелии и чуть старшего Осимхена – Виктору 24 года, купаться в любви неаполитанцев. Фанаты «Наполи» никогда не забудут, кто принес третий чемпионский титул. Спаллетти, Кварацхелия и Осимхен. К сожалению, до осени все могут покинуть клуб. Зато Виктор успел стать частью местного фольклора, а еще порадовал 25 голами, хотя сегодня против «Сампдории» может улучшить свои показатели.

Бундеслига. Лучший игрок сезона – Джуд Беллингем

В этом списке будет лишь два человека без свежего чемпионского звания. Джуд трагично завершил сезон с «Боруссией» Дортмунд. Казалось, что благодаря поддавкам «Баварии» серебряная салатница в руках англичанина. Но сам он играть против «Майнца» не мог из-за состояния здоровья, подавал бутылки с водой. И его напарники поступили аналогично – не играли в первом тайме, что привело к трагедии. Команда Терзича выдала один из самых ужасных матчей сильной команды за весь сезон. Мучения привели к трофею в руках еще одного человека будущего. Спасительный гол Мусиалы сделал «Баварию» чемпионом в 11 раз подряд. Мюллер благодарил Джамала, а Беллингем получил приз игроку сезона с горьким привкусом. Дальше его ждут в «Реале», где нужно будет переиграть команды следующих героев этой истории.

Ла Лига. Лучшие игроки сезона –Гризманн и тер Штеген

Пожалуй, в этом случае сложнее всего выбрать, возможны дискуссии, особенно если позволить выбирать не нейтральному человеку, а фанату одного из китов. Бензема и Левандовски – знаменитые форварды, но все-таки Карим пропустил немало матчей в Ла Лиге из-за травмы, а еще вместе с «Реалом» уступил «Барселоне» с Робертом. Но победа Хави строилась на надежной защите, атаку будут раскрывать в будущем сезоне. Логично назвать героем сезона голкипера тер Штегена. И ему немало лет – 31, то есть не представитель нового поколения.

Гризманн на год старше. Француз роскошно сыграл за «Атлетико», поэтому даже без титула заслуживают место в этой компании героев. При желании можно притянуть за уши в номинацию Винисиуса, который крутой, но пока не абсолютно лучший в Ла Лиге, и Араухо с Педри – молодых игроков «Барселоны». Но сами испанские эксперты, которые смотрят почти все матчи Примеры за сезон, в основном выбирают тер Штегена и Гризманна. Так что внутренние оценки совпадают с внешними выводами, в Испании пока ветераны держались, хотя даже по «Реалу» видно, что идет смена поколений.

Примера ждет очередную серию в стиле Месси против Роналду, а остальные чемпионаты наслаждаются игрой новых молодых звезд, которые в детстве восхищались футболом Лионеля и Криштиану. Но через год и в Ла Лиге главным героем может стать не Бензема и Левандовски, а парень, рожденный двадцать с копейками лет назад. Возможно, в будущем в Испанию переберутся Мбаппе и Холанд, ведь как минимум в одном тамошние клубы остаются непревзойденными – чаще всех побеждают в Европе.