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«Реал» готов предложить 80 миллионов евро за Кейна

сегодня, 01:56

«Реал» готов предложить 80 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Сам игрок сборной Англии дал согласие на переход в мадридский клуб.

В 38 матчах сезона-2022/23 в АПЛ Кейн забил 30 голов и сделал 3 голевые передачи.

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Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 07:53
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протон
протон
сегодня в 06:56
Леви потом несколько лет спать не будет, если отдаст его за 80

80 млн + 51% пакета акций Реала - вот это больше похоже на правду. Про 51% будет на предпоследней старнице договора мелким прозрачным шрифтом
j7ydcnrd486x
j7ydcnrd486x
сегодня в 02:10
Он от силы половины стоит, да и не уровень Реала
Гость
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