«Реал» готов предложить 80 миллионов евро за Кейна

«Реал» готов предложить 80 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Сам игрок сборной Англии дал согласие на переход в мадридский клуб.
В 38 матчах сезона-2022/23 в АПЛ Кейн забил 30 голов и сделал 3 голевые передачи.
«Реал» готов предложить 80 миллионов евро за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Сам игрок сборной Англии дал согласие на переход в мадридский клуб.
В 38 матчах сезона-2022/23 в АПЛ Кейн забил 30 голов и сделал 3 голевые передачи.
80 млн + 51% пакета акций Реала - вот это больше похоже на правду. Про 51% будет на предпоследней старнице договора мелким прозрачным шрифтом
80 млн + 51% пакета акций Реала - вот это больше похоже на правду. Про 51% будет на предпоследней старнице договора мелким прозрачным шрифтом