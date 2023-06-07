Месси не перейдёт в Саудовскую Аравию. Лео выбирает между двумя клубами

Нападающий Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
Лео исключил переход в команду из Саудовской Аравии этим летом.
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и переходом в «Интер Майами».
Нападающий Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
Лео исключил переход в команду из Саудовской Аравии этим летом.
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и переходом в «Интер Майами».
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А следующим летом могут и не позвать. И Месси это понимает. Поэтому он поедет в СА этим летом.
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А следующим летом могут и не позвать. И Месси это понимает. Поэтому он поедет в СА этим летом.