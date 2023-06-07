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Месси не перейдёт в Саудовскую Аравию. Лео выбирает между двумя клубами

вчера, 10:16

Нападающий Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Лео исключил переход в команду из Саудовской Аравии этим летом.

Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и переходом в «Интер Майами».

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Все комментарии
Джонуикс
Джонуикс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:45, ред.
Театральную постанову? Смотрел. Позорище.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Джонуикс (раскрыть)
вчера в 12:26
Если бы интересовали - он был бы уже в Хиляле или остался бы в ПСЖ... Так что твой сарказм - мимо цели.. 😄..
112910415
112910415
вчера в 12:19
направо пойти - отца потерять ...
Elliada
Elliada ответ Джонуикс (раскрыть)
вчера в 12:17
ЧМ не смотрел? Забыл, как он Гвардиола накручивал?
Джонуикс
Джонуикс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:14
Нет никаких сил. Поэтому и пошел в фермерскую лигу. Стату набивать. И карман.
Джонуикс
Джонуикс ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 12:13
Деньги гнома не интересуют?! 🤣🤣🤣
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:59
Узнал с папаней, что на покупку футболистов выделили 20 лярдов вот и начинает отжимать, однозначно набивает цену!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:51
В СА нет футбола, но есть деньги.. Деньги Лео не интересуют... Он хочет играть в футбол... Важно и ещё там, где понимают, что такое футбол...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 11:47
Не хотят шейхи плаксе платить
Futurista
Futurista
вчера в 11:00
Если по словам хейтеров Роналду он уничтожил саудовский клуб своим переходом туда, то Лео решил уничтожить Барсу)...
Elliada
Elliada
вчера в 10:55
Понятное дело, если семья против и есть еще силы и желание играть в Европе.
h23hqjf8t8gw
h23hqjf8t8gw
вчера в 10:42
В Барселоне он точно не нужен
adekvat
adekvat
вчера в 10:29
Но хоть выбор есть, Барса престиж, к саудитам бабло. А Майами каким боком?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:29
Скорее всего подастся в Америку...
LOpp
LOpp
вчера в 10:27
Цену себе набивает
cska1948
cska1948
вчера в 10:25
"...Лео исключил переход в команду из Саудовской Аравии этим летом..."
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А следующим летом могут и не позвать. И Месси это понимает. Поэтому он поедет в СА этим летом.
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:22
для Барсы это будет провалом который игру в атаке уничтожит на пару сезонов после его ухода
Гость
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