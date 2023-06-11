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Гвардиола — первый тренер в истории, который выиграл два требла

сегодня, 00:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов и завоевал требл в нынешнем сезоне, также победив в Кубке Англии и АПЛ.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, который дважды выигрывал требл. Первый раз он оформил требл с «Барселоной» в сезоне 2008/09.

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:51
4 трофея было, назэывается "Большая английская корона".
Wizard 10
Wizard 10
сегодня в 12:49
Сити уверенно вышли в финал ЛЧ и забрали кубок. Тут вообще никаких сомнений. Писать о том, что у других клубов спад т.д. - вообще не уместно. У Сити была сложная сетка. Бавария, Реал - победители совсем недавних розыгрышей ЛЧ и Сити уверенно их обыграл и заслуженно стали чемпионами.
wqpv95r6mf6j
wqpv95r6mf6j
сегодня в 11:39
Величайший тренер. Два требла. Карло пора тоже брать требл.
Karkaz
Karkaz ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 09:20
Лучшим клубом мира они сейчас не могут быть, всё решит только клубный ЧМ. А ЛЧ они взяли только потому что у многих топ клубов кризис, МС больше не дадут так играть и выигрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:35
Гвардиола тренер от Бога !
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:44, ред.
вот и всё, МС - самый сильный клуб мира на данный момент, династия выстроена. Посмотрим сколько они раз смогут ЛЧ возьмут, золотое поколение Реала угасает, но они 5 раз завоевали с ним Самый престижный турнир.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:22
И тем не менее, Сити единственная команда, которая выиграла домашний требл. К том же, в том году еще и Суперкубок Англии выиграли. То есть в 2019 году Сити выиграл в Англии все трофеи. Такого до Сити не делал никто
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:12
Всего 2 требла....
И это за 15 лет тренировки команд в которых игроков на 1 млрд.....
Тренируя лишь Барселону, Баварию и МС....

Тут сейчас ....те же кто считает что Семак чемпионит только потому что Зенит тренирует....будут петь дифирамбы Гвардиоле....)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:56
Вывод: - Пеп самый "требовательный" тренер...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:26
Моуринью нервно курит в сторонке
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:51
Красавчег
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:50
Это смешно, Кубок Лиги только МС и играет основой) Я вообще могу напомнить, что до шейхов с их двумя составами и необходимостью как-то оба заигрывать все команды плевали на Кубок Лиги и там в финале как минимум один, а чаще два, середняка точно были. Тогда уж и Суперкубки можно сюда приплюсовывать и т.п.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:42, ред.
Отличное достижение... Он это заслужил... Лучший клубный тренер на данный момент.. Даже и на колени встать не боится...👏..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:42
Походу Пеп любит собирать полный куш)
Отличный результат. Сити взобрался на самую вершину, посмотрим, смогут ли они там удержаться)
Elliada
Elliada
сегодня в 00:41
Можно сказать, что у Гвардиолы 2,5 требла. Помимо двух традиционных требла в 2009 и 2023 годах, Пеп выиграл 3 трофея в 2019 году, а именно Кубок Лиги, Кубок Англии, АПЛ. Дальше либо замахнуться на третий требл, либо на квадрупл
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:33
Поздравляем Гвардиола с таким успехом!!!
Горожане
Горожане
сегодня в 00:33
Спасибо за новость, я её ждал!
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