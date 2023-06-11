Гвардиола — первый тренер в истории, который выиграл два требла

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов и завоевал требл в нынешнем сезоне, также победив в Кубке Англии и АПЛ.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, который дважды выигрывал требл. Первый раз он оформил требл с «Барселоной» в сезоне 2008/09.
И это за 15 лет тренировки команд в которых игроков на 1 млрд.....
Тренируя лишь Барселону, Баварию и МС....
Тут сейчас ....те же кто считает что Семак чемпионит только потому что Зенит тренирует....будут петь дифирамбы Гвардиоле....)))
И это за 15 лет тренировки команд в которых игроков на 1 млрд.....
Тренируя лишь Барселону, Баварию и МС....
Тут сейчас ....те же кто считает что Семак чемпионит только потому что Зенит тренирует....будут петь дифирамбы Гвардиоле....)))
Отличный результат. Сити взобрался на самую вершину, посмотрим, смогут ли они там удержаться)
Отличный результат. Сити взобрался на самую вершину, посмотрим, смогут ли они там удержаться)