Гвардиола — первый тренер в истории, который выиграл два требла

1686432623

сегодня, 00:30

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов и завоевал требл в нынешнем сезоне, также победив в Кубке Англии и АПЛ .

Главный тренер «горожан» стал первым тренером в истории, который дважды выигрывал требл. Первый раз он оформил требл с «Барселоной» в сезоне 2008/09.