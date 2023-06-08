Всё познаётся в сравнении. «Спартак» и «Ростов» — лидеры по приросту очков в РПЛ

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вчера, 18:31

Сравниваем показатели от сезона к сезону.

«Оренбург» и «Факел» выступили успешнее, чем «Уфа» и «Рубин». Набрали больше очков. Если Евсеев останется в РПЛ , то «Факел» не повторит ошибку «Уфы». А «Оренбург» набрал на 8 очков больше, чем год назад было у «Ростова» и «Спартака». Только «Торпедо» тянет на дно статистику новичков ушедшего сезона. 11 пунктов это невероятно слабый показатель. Год назад «Арсенал» занял последнее место с 23 очками. А теперь сравним прибыли и убытки клубов, которые провели в РПЛ минимум два сезона подряд.

13-е место. «Сочи» — минус 18 очков

Самое резкое падение. Без Федотова серебряный призер прошлого сезона в РПЛ скатился на десятое место. Потеряли 18 пунктов, то есть столько, как за весь сезон набрали «Химки». «Сочи» явно может играть лучше, но не угадали с тренерами.

12-е место. «Химки» — минус 14 очков

Развал клуба и команды. Крепкий середняк РПЛ , который в этом сезоне тоже легко мог финишировать рядом с «Динамо» и «Локомотивом», если бы не выгнали Юрана, оказался в Первой лиге. Предсказуемый результат, клуб уничтожили изнутри.

11-е место. «Крылья Советов» — минус 9 очков

Самая невезучая команда. Разница между ожидаемыми и реальными очками минус 10. И природа отката другая, чем у «Сочи» и «Химок». Нельзя вечно прощаться с сильнейшими игроками без последствий. Селекция выручает Осинькина, Гарре забивает, но Писарский сразу не заиграл. «Крылья Советов» могут выступать лучше.

10-е место. «Динамо» — минус 8 очков

Всего восемь пунктов разницы, но это откат с третьего места на девятое. Причем учтите, что пять очков Йоканович подарил «Факелу». Дважды уступали «Сочи». Проигрывали тем, с кем должны конкурировать в борьбе за первую тройку. Бувачу нужно хорошо подумать, выбирая тренера. Еще один промах может привести к катастрофе.

9-е место. «Локомотив» — минус 2 очка

Напоминание, что «железнодорожникам» не удался и прошлый сезон, когда потратили еще больше денег. Теперь «Локомотив» устроит распродажу, может избавиться от 15 футболистов. Зато повезло с зимними трансферами. Лантратов, Дзюба и молодые игроки помогли Галактионову. Но через год нужно быть в первой пятерке такого списка.

8-е место. «Краснодар» — минус 2 очка

Тот же показатель, что у «Локомотива», но без драматизма. Конечно, Сафонов весной чудил, словно не было крутой осени, но Ивич явно грамотнее, чем предыдущие наставники «горожан», не считая Ганчаренко. Клуб Галицкого потерял таких игроков, как Кабелла, но есть неплохие новички, вроде Алонсо. Через год надо напоминать, как были в тройке.

7-е место. «Пари НН» — плюс 2 очка

Для середняка, который потерял главного тренера, это достойный результат. Конечно, не обошлось без странных решений. В «Пари НН» запаниковали, убрав наставника, но выбор в пользу Юрана сработал. Команда разгромила в гостях «Родину» 3:0, отличные шансы остаться в РПЛ и дальше бороться за выживание. Быть может, даже успешно.

6-е место. «Урал» — плюс 3 очка

Так бывает, если пригласить парочку приличных футболистов и не забыть поставить на опытного тренера. Ганчаренко по пути в финал Кубка России отвлекся от РПЛ , хватало глупых поражений. Но «Урал» — это сильный середняк. Даже через год, если будут деньги и не убегут ключевые иностранцы, продолжат бороться за сохранение места в элите.

5-е место. «Зенит» — плюс 5 очков

Было 65 пунктов год назад, стало 70, невзирая на досрочный титул и наплевательскую игру в последних турах. «Зенит» легко защитил титул. Семак пять раз подряд стал чемпионом как тренер. Будет шестой титул? Зависит от планов Малкома, Вендела и другие ключевых игроков. Российский костяк не потянет, да и форвард не помешает.

4-е место. ЦСКА – плюс 8 очков

Попали в тройку по приросту пунктов, ведь у «Ахмата» тоже плюс восемь очков. Но поставим «армейцев» чуть ниже. Федотов однозначно среди героев сезона, и одновременно его подопечных нужно поругать за игры против «Спартака», «Локомотива», «Сочи», «Динамо» и «Пари НН». В пяти матчах легко могли набрать на 10 пунктов больше. А это 68 очков в общей таблице и чемпионская борьба с «Зенитом».

3-е место. «Ахмат» — плюс 8 очков

Если ЦСКА недоработал, исходя из возможностей и класса тренера, то «Ахмат» — красавцы. После смены наставника и сложного старта с двумя победами в шести турах удалось перестроиться. Ташуеву пригодились классные легионеры, заиграли крепкие россияне из состава. «Ахмат» не прыгнул выше головы, не оказался в первой тройке, но пятое место после «Ростова» это тоже достижение.

2-е место. «Ростов» — плюс 15 очков

Середняк прошлого сезона был фаворитом в борьбе за вторую строчку весной. Но дальше «Ростов» потерял очки в 8 матчах, скатились на четвертую строчку. Но Карпин может сказать, что иначе быть не могло, учитывая глубину состава и трансферные возможности. Посмотрим, кто покинет «Ростов» и кого подпишут. А пока отмечаем, что Комличенко, Уткин, Глебов, Осипенко и Песьяков добавили 15 пунктов от сезона к сезону.

1-е место. «Спартак» — плюс 16 очков

А вот и чемпион в номинации. Но эта победа объясняется глубиной падения год назад. Даже тогда в таблице ожидаемых очков «Спартак» был на четвертом месте. Потеряли с Виторией и Ваноли 10 пунктов, которые заслужили, исходя из статистики. В свете информации третье место Абаскаля уже не кажется невероятным достижением. Забрали свое. Команда по-прежнему перспективная. Но важно не потерять Промеса после вердиктов в судах, где он обвиняемый, и грамотно усилить состав.