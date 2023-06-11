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Только один тренер в истории выигрывал ЛЧ больше раз, чем Гвардиола

сегодня, 00:13
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выиграл свой 3-й титул ЛЧ, сравнявшись с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом.

Только Карло Анчелотти выигрывал Лигу чемпионов больше раз, чем Гвардиола.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:23
Молодчина Пеп!!!
Поздравляю.
2tb5w83uvtyz
2tb5w83uvtyz
сегодня в 06:29
Есть ещё время догнать и перегнать папу Карло
ОПС
ОПС
сегодня в 06:04
Есть к чему стремиться. Только получится ли?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 05:51
Ну,папа-Карло лис еще тот!!!
Johnes
Johnes
сегодня в 01:14
Лучший тренер в мире!
balalay
balalay ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:00
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 00:16
    Гвардиола по тренерским меркам молод. Обязательно как минимум сравняется с Карло
    Гость
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