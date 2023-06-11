Только один тренер в истории выигрывал ЛЧ больше раз, чем Гвардиола

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
Таким образом, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выиграл свой 3-й титул ЛЧ, сравнявшись с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом.
Только Карло Анчелотти выигрывал Лигу чемпионов больше раз, чем Гвардиола.
Поздравляю.
Поздравляю.
теперь понятное дело претендентов только 5-6 - ливерпули, сити, мадриды, барселоны, псж, баварии и ... случайные прохожие вроде мотылька интера
теперь понятное дело претендентов только 5-6 - ливерпули, сити, мадриды, барселоны, псж, баварии и ... случайные прохожие вроде мотылька интера