ПСЖ может объявить о назначении Энрике на следующей неделе

1687098155

вчера, 17:22

Испанский специалист близок к переходу в ПСЖ .

Сообщается, что французский клуб после неудачных переговоров с Юлианом Нагельсманном рассматривал нескольких кандидатов, в числе которых Сержиу Консейсау, Микель Артета и Луис Энрике. По данным L’Équipe, сегодня днём парижане остановили свой выбор на последнем, учитывая опыт наставника, достижения, а также умение создавать коллектив, а не делать акцент на определённых игроках.