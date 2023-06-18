ПСЖ может объявить о назначении Энрике на следующей неделе

Испанский специалист Луис Энрике близок к переходу в ПСЖ.
Сообщается, что французский клуб после неудачных переговоров с Юлианом Нагельсманном рассматривал нескольких кандидатов, в числе которых Сержиу Консейсау, Микель Артета и Луис Энрике. По данным L’Équipe, сегодня днём парижане остановили свой выбор на последнем, учитывая опыт наставника, достижения, а также умение создавать коллектив, а не делать акцент на определённых игроках.
Отмечается, что Энрике не планировал продолжать вести переговоры в тот момент, когда у «Пари Сен-Жермен» ещё был вариант с Нагельсманном, но теперь настроен на переход. ПСЖ может объявить о назначении испанца на следующей неделе, хотя ещё предстоит уладить некоторые детали. Если сделка сорвётся, то чемпионы Франции могут вернуться к кандидатурам Консейсау и Артеты.
весьма спорное заявление...
весьма спорное заявление...