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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ может объявить о назначении Энрике на следующей неделе

вчера, 17:22

Испанский специалист Луис Энрике близок к переходу в ПСЖ.

Сообщается, что французский клуб после неудачных переговоров с Юлианом Нагельсманном рассматривал нескольких кандидатов, в числе которых Сержиу Консейсау, Микель Артета и Луис Энрике. По данным L’Équipe, сегодня днём парижане остановили свой выбор на последнем, учитывая опыт наставника, достижения, а также умение создавать коллектив, а не делать акцент на определённых игроках.

Отмечается, что Энрике не планировал продолжать вести переговоры в тот момент, когда у «Пари Сен-Жермен» ещё был вариант с Нагельсманном, но теперь настроен на переход. ПСЖ может объявить о назначении испанца на следующей неделе, хотя ещё предстоит уладить некоторые детали. Если сделка сорвётся, то чемпионы Франции могут вернуться к кандидатурам Консейсау и Артеты.

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 08:21, ред.
"... а также умение создавать коллектив, а не делать акцент на определённых игроках" (с)
весьма спорное заявление...
sova147
sova147
вчера в 18:49
Неужели он сможет справиться с этим клубом????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Удачи ему в Париже. Будет трудно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Улаживание деталей может привести к просмотру кандидатов по второму кругу...)
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