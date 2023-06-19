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Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

вчера, 18:15

Главный тренер клуба «Истиклол» из чемпионата Таджикистана Игорь Черевченко имеет шансы возглавить местную национальную команду.

Немец Петар Шегрт, возможно, покинет пост наставника сборной из-за неубедительного выступления коллектива на турнире CAFA 2023.

Вероятно, Черевченко будет совмещать работу в клубе и в сборной.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 00:21
Слабый тренер. Кое-какого результата ему удавалось добиться, лишь приходя по ходу сезона, т.е. только встряхнуть чутка команду и мог.
Capral
Capral
вчера в 18:49
Много лет уважал Черевченко за его безусловный тренерский талант. Но отношение к нему как человеку изменилось, после того, как он, изъявил желание поехать к шварцу и поучиться у того, работе с молодыми...

Большей глупости, вероятно трудно было придумать. Учиться работе с молодыми можно было у Бескова, но точно не у этого г.....а.

Интересно, после Герты, Игорь Геннадьевич еще хочет к шварцу? Впрочем, сейчас, найти шварца будет затруднительно- прячется чувак в кустах...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:34
Вот это как раз его уровень !
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