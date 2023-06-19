Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

1687187716

вчера, 18:15

Главный тренер клуба «Истиклол» из чемпионата Таджикистана имеет шансы возглавить местную национальную команду.

Немец , возможно, покинет пост наставника сборной из-за неубедительного выступления коллектива на турнире CAFA 2023.

Вероятно, Черевченко будет совмещать работу в клубе и в сборной.