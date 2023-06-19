Черевченко может возглавить сборную Таджикистана

Главный тренер клуба «Истиклол» из чемпионата Таджикистана Игорь Черевченко имеет шансы возглавить местную национальную команду.
Немец Петар Шегрт, возможно, покинет пост наставника сборной из-за неубедительного выступления коллектива на турнире CAFA 2023.
Вероятно, Черевченко будет совмещать работу в клубе и в сборной.
Большей глупости, вероятно трудно было придумать. Учиться работе с молодыми можно было у Бескова, но точно не у этого г.....а.
Интересно, после Герты, Игорь Геннадьевич еще хочет к шварцу? Впрочем, сейчас, найти шварца будет затруднительно- прячется чувак в кустах...
Большей глупости, вероятно трудно было придумать. Учиться работе с молодыми можно было у Бескова, но точно не у этого г.....а.
Интересно, после Герты, Игорь Геннадьевич еще хочет к шварцу? Впрочем, сейчас, найти шварца будет затруднительно- прячется чувак в кустах...