Рыбус перешёл в «Рубин»

Защитник Мацей Рыбус на правах свободного агента присоединился к «Рубину».
Соглашение игрока с казанским клубом рассчитано на 1 год.
До этого футболист выступал за «Спартак».
Защитник Мацей Рыбус на правах свободного агента присоединился к «Рубину».
Соглашение игрока с казанским клубом рассчитано на 1 год.
До этого футболист выступал за «Спартак».
К сожалению это уже не тот Рыбус...сколько смотрел матчей он сейчас ни о чем игрок. Поэтому наверное и пошел в Рубин, который только вышел из ПерДива. А если продолжит пополнять свои состав такими - отправится снова покорять лучшую лигу мира... так что это сомнительное усиление. Да лучше бы из Акрона кого взяли. Все таки клуб выбил из кубка 4-5 клубов РПЛ и проиграл по пенальти ...
К сожалению это уже не тот Рыбус...сколько смотрел матчей он сейчас ни о чем игрок. Поэтому наверное и пошел в Рубин, который только вышел из ПерДива. А если продолжит пополнять свои состав такими - отправится снова покорять лучшую лигу мира... так что это сомнительное усиление. Да лучше бы из Акрона кого взяли. Все таки клуб выбил из кубка 4-5 клубов РПЛ и проиграл по пенальти ...