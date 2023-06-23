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Рыбус перешёл в «Рубин»

вчера, 15:44

Защитник Мацей Рыбус на правах свободного агента присоединился к «Рубину».

Соглашение игрока с казанским клубом рассчитано на 1 год.

До этого футболист выступал за «Спартак».

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 08:20
мне жаль, что ваши все легенды-закончились с эпохой О.И. Романцева!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:59
К Рыбусу прежде всего уважение за долголетие в РПЛ, несмотря на политику.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 17:56
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:22
    Долог путь домой! До Владивостока и лайнера по новому маршруту Магадан-Гдыня ещё осталось 5774 км по прямой,четыре клуба ФНЛ и ...лет.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 17:03
    А кто в курсе, где сейчас Крыховяк? И за сборную не играет, и в клубах его не видно
    adekvat
    adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:49
    Это самый нормальный поляк из тех кого я знаю. Хотя он уже больше русский чем поляк.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:26
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 16:13
    5 сезонов за Локо, 5 сезонов за Терек, 1 сезон за Спартак.. В тексте только про Спартак...:)))

    К сожалению это уже не тот Рыбус...сколько смотрел матчей он сейчас ни о чем игрок. Поэтому наверное и пошел в Рубин, который только вышел из ПерДива. А если продолжит пополнять свои состав такими - отправится снова покорять лучшую лигу мира... так что это сомнительное усиление. Да лучше бы из Акрона кого взяли. Все таки клуб выбил из кубка 4-5 клубов РПЛ и проиграл по пенальти ...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:12
    Для Рубина хорошее приобретение.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 16:10
    помотало по жизни
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:56
    Посмотрим на него через призму Рубина!
    drug01
    drug01
    вчера в 15:52, ред.
    Это игрок по стилю Рубина! Желаю удачи!!!!
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 15:51
    вот это "усиление"
    Гость
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