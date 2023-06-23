Новички РПЛ готовятся к сезону. «Рубин» подбирается к Сутормину, «Балтика» оперативно закупилась

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вчера, 15:30

Не настроены вылетать в первый же сезон.

В прошлом сезоне РПЛ отдельным сюжетом были выступления клубов, поднявшихся из Первой лиги – «Торпедо» в итоге вылетел, «Оренбург» и «Факел» закрепились в элите. На этот раз аналогичный сюжет связан с двумя другими коллективами – «Рубин» и «Балтика» подходят к предстоящему чемпионату с абсолютно разным бэкграундом.

«Рубин» — не торопится с трансферами, ищет замену Самошникову

Для казанцев все сложилось, как они и хотели, — команда финишировала на 1-м месте в Первой лиге, пусть сделать это и оказалось куда сложнее. «Рубин» не стал продлевать контракт с Александром Беленовым (он может оказаться в «Факеле»), истек срок аренды полузащитника Александра Саплинова – он возвращается в «Ростов». Также коллектив покидают Игорь Горбунов и Димитар Митков.

Все это не так страшно, если учитывать, что у «Рубина» в предыдущем сезоне в заявке числились 33 игрока. Самая чувствительная потеря – это Илья Самошников. Он засветился еще в сезоне 2021/22, когда в первом же туре РПЛ забил «Спартаку». Тогда же он попал в сферу интересов множества грандов Премьер-Лиги. Уйти из «Рубина» сразу после вылета в Первую лигу латералю не удалось лишь из-за проваленного медосмотра – сделка с московским «Динамо» была почти согласована. Зато этим летом оформить переход все же удалось – на этот раз с «Локомотивом». «Железнодорожники» подписали с Ильей контракт сроком на 3 года.

К слову, казанцы уже в поиске замены своему лидеру. Усилить левый фланг хотят Мацеем Рыбусом. Поляк провел ужасный сезон в «Спартаке» — стагнировал до игрока ротации, но даже выходя на замену, умудрялся допускать грубые ошибки. В итоге «красно-белые» решили пойти на расторжение контракта с защитником. Плюс потенциальной сделки – Мацей достанется бесплатно. Минусы – непонятно, тянет ли он вообще уровень РПЛ .

Также коллектив из Татарстана намерен побороться за Алексея Сутормина, хотя в успешное завершение сделки верится с трудом. Хавбек проявил себя как универсал – выступал не только на позиции левого вингера, но и на противоположном фланге в обороне. В «Зените» Алексей стал игроком ротации – при этом питерцы намерены выручить от его продажи не меньше 5 миллионов долларов. Плюс среди кандидатов на игрока – ЦСКА . При таком раскладе «Рубин» — скорее аутсайдер.

«Балтика» оперативна на рынке

Калининградцы лихо влетели в межсезонье, оперативно провернув несколько сделок. Так, команда подписала контракт с центральным защитником Александром Жировым, который на протяжении последних пяти сезонов выступал в составе немецкого «Зандхаузена». Большой плюс – центрбек перешел на правах свободного агента. Теперь центральную ось обороны «Балтики» можно считать укомплектованной.

Вместе с тем селекционеры клуба нашли во втором дивизионе чемпионата Португалии опорника Жоау Ламейру – 24-летний хавбек тоже присоединился к команде на правах свободного агента и подписал контракт сроком на 3 года.

К слову, в опорной зоне образуется приличная конкуренция. Помимо Ламейры в распоряжении Игнашевича будут Александр Осипов и Тигран Аванесян – последний выступал за «Балтику» в предыдущем сезоне на правах аренды, летом «балтийцы» решили выкупить его у ЦСКА . Помимо хавбека, у «армейцев» выкупили правого вингера Сергея Пряхина.

В атаке игра, вероятно, будет строиться через еще одного новобранца – Артура Галояна. 23-летний полузащитник уже приличное время играет в Первой лиге, успел окрепнуть и стал лидером «Алании» — в минувшем сезоне Первой лиги он забил 8 голов и отдал 13 ассистов.

Основной объем работы на рынке, по всей видимости, уже проделан – но «Балтика» также претендует еще на двух игроков. В шорт-листе калининградцев – центрбек Александр Вукотич и опорник Уильямс Аларкон. Гораздо важнее, что эти приобретения произошли до старта первого сбора. Новичкам РПЛ всегда было важно сохранить командные связи, поэтому раннее усиление играют большую роль.

В зоне стыков и вылета будет бойня

Борьба за выживание в будущем сезоне РПЛ будет по-настоящему жаркой. В минувшем чемпионате железные претенденты на вылет определились очень рано – «Торпедо» сразу прописался на дне таблицы, туда же постепенно скатились «Химки». На этот раз конкуренция выше. Вряд-ли среди аутсайдеров окажется «Рубин». Казанцы и из РПЛ вылетели, имея серьезный подбор игроков, а после этого вложили большие деньги для возвращения. Даже на попадание в зону стыков команда не настроена. До недавнего времени опасения вызывала ситуация с главным тренером – после ухода Леонида Слуцкого пост наставника занял Юрий Уткульбаев, который ранее не тренировал на уровне РПЛ . В апреле вопрос был снят – казанский клуб возглавил опытный Рашид Рахимов.

Есть команды, попадание которых в нижнюю четверку в разы более вероятно. «Факел» лишился одного из лидеров атаки – Романа Акбашева. Притом что воронежцы пока никак не обозначили себя на трансферном рынке, это большая проблема.

На карандаше также «Пари НН» и «Крылья Советов». Первые остались без Гойло, Баньяка, Берковского, Шильцова, Яковлева, не продлили Глушакова, скоро вернется в «Локомотив» Рыбчинский. Вторые поступательно двигаются в сторону Первой лиги. Летом самарцы лишились Зиньковского и Сарвели, зимой потеряли уже Глушенкова с Пиняевым. Номинально всем клуб находит замену, но это бьет по командным связям – предыдущий сезон команда уже завершила в предельной близости от стыков. Сейчас «Крылья» остаются без Коваленко, могут потерять Романа Ежова – костяк необходимо собирать заново.