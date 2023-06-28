«Арсенал» в ближайшее время объявит о переходе Хаверца

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Арсенала».
Футболист подписал все необходимые документы, клубы уже договорились о заключении сделки.
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Арсенала».
Футболист подписал все необходимые документы, клубы уже договорились о заключении сделки.
А если вкупе... При таких игровых и околофутбольных обстоятельствах, там вся команда в 90-градусном пике..., выход из которого даже самый безбашенный оптимист не видит.
А если вкупе... При таких игровых и околофутбольных обстоятельствах, там вся команда в 90-градусном пике..., выход из которого даже самый безбашенный оптимист не видит.
У кого-нибудь остались сомнения по вопросу наличия у Боэли головы ?
У кого-нибудь остались сомнения по вопросу наличия у Боэли головы ?