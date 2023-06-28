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«Арсенал» в ближайшее время объявит о переходе Хаверца

вчера, 09:31

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Арсенала».

Футболист подписал все необходимые документы, клубы уже договорились о заключении сделки.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 14:13
Долгая дорога ослика из Челси в Арсенал…
Expert soccer
Expert soccer ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:43
Еще Джеймса продаст, Маунта .Продавать так продавать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:04, ред.
Сбитый лётчик ? В 24 года ?! Хм..., интересно...

А если вкупе... При таких игровых и околофутбольных обстоятельствах, там вся команда в 90-градусном пике..., выход из которого даже самый безбашенный оптимист не видит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:42
Хаверц уходит из Челси... Пффффффф.

У кого-нибудь остались сомнения по вопросу наличия у Боэли головы ?
Romeo 777
Romeo 777 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 10:44
Конечно 😁 тогда бы до сих пор бы сидел без победы в ЛЧ, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, которые он выиграл с Челси.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:22
Хорошо, что вовремя ушёл из Челси, там сейчас ловить нечего.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:17
Очередная покупка сбитого лётчика, пусть и молодого, Эду и Микель гнут свою линию. По мне так Хавертц уже доказал, что он вялый и бесхарактерный. Ну, в принципе, это как раз дух "Арсенала", ахаха)
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:03
надо было сразу в единственный лондонский клуб переходить
f5wp276rew29
f5wp276rew29
вчера в 09:49
Удачи игроку в Арсенале!
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