Верратти может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Руководители «Аль-Хиляля» находятся в Париже, где уже несколько неделю ведут переговоры с футболистом.
Также боссы саудовского клуба наладили контракт с ПСЖ относительно трансфера.
Как мне кажется, лучше ему уйти в Серию А чем в Аравию....
Как мне кажется, лучше ему уйти в Серию А чем в Аравию....
Лука не поехал. но это ещё жена походу не знает нюансы движений супруга....)))
Лука не поехал. но это ещё жена походу не знает нюансы движений супруга....)))