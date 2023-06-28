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Верратти может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии

сегодня, 00:06

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Руководители «Аль-Хиляля» находятся в Париже, где уже несколько неделю ведут переговоры с футболистом.

Также боссы саудовского клуба наладили контракт с ПСЖ относительно трансфера.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:58
Будет уникальный случай, если Верратти так и не поиграет в СерииА.
Как мне кажется, лучше ему уйти в Серию А чем в Аравию....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:53
Ближайший сезон в чемпионате Саудовской Аравии будет очень интересный.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:52
Ещё годик другой и УЕФА придётся придумывать какие то ограничения по переходам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:31
Один шейх другому всегда поможет...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:09
Если не все, то подавляющее большинство, при возможности, рванут за золотым песком.
Лука не поехал. но это ещё жена походу не знает нюансы движений супруга....)))
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