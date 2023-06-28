Флика могут уволить, если сборная Германии плохо проявит себя в сентябре

Ханс-Дитер Флик может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии.
Это произойдет, если команда не станет показывать стабильно добротную игру. В сентябре немцы проведут контрольный матч с Францией — от этой встречи зависит будущее Флика.
Руководство Немецкого футбольного союза публично поддерживает нынешнего рулевого национальной команды, однако некоторые боссы склоняются к приглашению на этот пост Юлиана Нагельсманна. Данный вопрос является спорным в руководстве немецкого футбола: некоторые его представители полагают, что этого рулевого нужно нанять, пока он не пришел в какой-либо клуб. Другие считают, что у Юлиана мало опыта и авторитета для этой работы.
Ранее сам Флик высказался о своем будущем.
Германия действительно пребывает в кризисе. Наверное, многие уже обратили на это внимание. Чемпионы Европы 96 дважды подряд не вышли из группы в 2000 и 2004 годах.. Чемпионы мира 2014 дважды подряд не вышли из группы в 2018 и 2022. На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может Клозе для фарта не хватает...
Пи.Си. "Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна и уволить его в декабре "
Германия действительно пребывает в кризисе. Наверное, многие уже обратили на это внимание. Чемпионы Европы 96 дважды подряд не вышли из группы в 2000 и 2004 годах.. Чемпионы мира 2014 дважды подряд не вышли из группы в 2018 и 2022. На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может Клозе для фарта не хватает...
Пи.Си. "Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна и уволить его в декабре "