Флика могут уволить, если сборная Германии плохо проявит себя в сентябре

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вчера, 13:57

может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии.

Это произойдет, если команда не станет показывать стабильно добротную игру. В сентябре немцы проведут контрольный матч с Францией — от этой встречи зависит будущее Флика.

Руководство Немецкого футбольного союза публично поддерживает нынешнего рулевого национальной команды, однако некоторые боссы склоняются к приглашению на этот пост . Данный вопрос является спорным в руководстве немецкого футбола: некоторые его представители полагают, что этого рулевого нужно нанять, пока он не пришел в какой-либо клуб. Другие считают, что у Юлиана мало опыта и авторитета для этой работы.

Ранее сам Флик высказался о своем будущем.