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Флика могут уволить, если сборная Германии плохо проявит себя в сентябре

вчера, 13:57

Ханс-Дитер Флик может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии.

Это произойдет, если команда не станет показывать стабильно добротную игру. В сентябре немцы проведут контрольный матч с Францией — от этой встречи зависит будущее Флика.

Руководство Немецкого футбольного союза публично поддерживает нынешнего рулевого национальной команды, однако некоторые боссы склоняются к приглашению на этот пост Юлиана Нагельсманна. Данный вопрос является спорным в руководстве немецкого футбола: некоторые его представители полагают, что этого рулевого нужно нанять, пока он не пришел в какой-либо клуб. Другие считают, что у Юлиана мало опыта и авторитета для этой работы.

Ранее сам Флик высказался о своем будущем.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:51
Всё будет sehr gut«»…!!! Лучше Флика, может быть только Клинсман, а он занят корейцами. Назначить Нагельсмана, это глупость несусветная, это все равно что Черчесова…
Флик пока в поисках и нужно отдать должное, он очень последовательно идёт к цели. Убрал из сборной Вернера, это уже пол дела. Главное подвести сборную к ЧЕ 2024 в хорошей физической форме и разбавить команду новыми, молодыми игроками, голодными на победы…
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 82kdz2h7yd7v (раскрыть)
вчера в 18:37
С кем ещё может выйти хорошо?
НикСта63
НикСта63
вчера в 16:28
Флик затеял просмотр игроков в сборной, и он не удался. Теперь просматривают Флика. Лично я к нему с большим уважением отношусь, но игры после уверенного выхода на ЧМ22 просто катастрофа. Приглашение Нагельсмана - неудачная шутка🤨
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:12
Первый раз слышу, что после товарищкого матча тренера увольняли,даже если проиграют, кому проиграли,французам,им проиграть не стыдно, лучшая команда Европы на данный момент. Ну мира все знают,Аргентина.
shlomo
shlomo
вчера в 14:45
Какие времена для сборной, такая и беспрецедентная для них чехарда. Когда-то был шокирован, что Лёв кажется десятый в истории сборной Германии тренер, это включая довоенные годы и с учетом короткого правления Клинсманна. А теперь понеслась. Это не немецкий стиль и удачи он не принесет.

Германия действительно пребывает в кризисе. Наверное, многие уже обратили на это внимание. Чемпионы Европы 96 дважды подряд не вышли из группы в 2000 и 2004 годах.. Чемпионы мира 2014 дважды подряд не вышли из группы в 2018 и 2022. На фоне того легендарного периода, когда немцы без медалей турниры не покидали - сейчас какая-то катастрофа. И непонятно в чем дело: вроде и игроки классные есть, и тренер, да и мотивация должна быть после неудач - а всё не то. Может Клозе для фарта не хватает...

Пи.Си. "Флика могут уволить из сборной Германии при неудаче в сентябре. Некоторые в DFB хотят пригласить Нагельсманна и уволить его в декабре "
82kdz2h7yd7v
82kdz2h7yd7v
вчера в 14:35
С Баварией у Флика гораздо лучше получалось
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