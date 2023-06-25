Зидан заявил, что скоро вернётся к тренерской деятельности

Бывший тренер «Реала» рассказал, что в скором времени планирует возобновить тренерскую деятельность.

Надеюсь, скоро я смогу снова тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол иначе. Когда это твой клуб, тебе приходится тренировать его и готовить к матчам. И это то, что мне нужно. Я не делал этого два года, но скоро вновь начну делать это.