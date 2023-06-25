Зидан заявил, что скоро вернётся к тренерской деятельности

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что в скором времени планирует возобновить тренерскую деятельность.
Надеюсь, скоро я смогу снова тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол иначе. Когда это твой клуб, тебе приходится тренировать его и готовить к матчам. И это то, что мне нужно. Я не делал этого два года, но скоро вновь начну делать это.
Реал всегда учился у Барселоны как играть футбол как строить команду. Барселона из своего игрока Пепа Гвардиоли сделал топ тренера. Реал тоже хотел сделать из Зидана топ тренера, но не получилось. Пока Зидан не найдёт себе работу, кресло Дешама будет качатся и игра сборной Франции не станет лучшей. С слухами что Зидан возглавить сборной Франции.
Реал всегда учился у Барселоны как играть футбол как строить команду. Барселона из своего игрока Пепа Гвардиоли сделал топ тренера. Реал тоже хотел сделать из Зидана топ тренера, но не получилось. Пока Зидан не найдёт себе работу, кресло Дешама будет качатся и игра сборной Франции не станет лучшей. С слухами что Зидан возглавить сборной Франции.
Иди к нам Зидан в РПЛ на годик!
Гарантируем заряд бодрости как с двумя пыжами из моих старых, безжалостно истоптанных, валеночек...
На десять лет вперед адреналин выскочит в кровь и сахарный диабет, на нервной почве, кэшбеком)
Иди к нам Зидан в РПЛ на годик!
Гарантируем заряд бодрости как с двумя пыжами из моих старых, безжалостно истоптанных, валеночек...
На десять лет вперед адреналин выскочит в кровь и сахарный диабет, на нервной почве, кэшбеком)