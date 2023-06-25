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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Зидан заявил, что скоро вернётся к тренерской деятельности

вчера, 13:41

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что в скором времени планирует возобновить тренерскую деятельность.

Надеюсь, скоро я смогу снова тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол иначе. Когда это твой клуб, тебе приходится тренировать его и готовить к матчам. И это то, что мне нужно. Я не делал этого два года, но скоро вновь начну делать это.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:19
ура, адреналину быть !
Маг_тм
Маг_тм ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 01:58
Не получилось? Мда, ты мог бы тоже самое написать и про Пепа, у него состав был таким же. Сильнее некуда. Причем в каждой команде где он тренеровал. Зидан без проблем мог бы повторить путь Пепа, возглавив Юве (когда он на из брал Серию А) и Псж (тоже самое). Но он выбрал спокойную и лёгкую жизнь, желая возглавить сборную
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:28
И Барселона не делала из своего игроки топ тренера,он сам был с мозгами,чушь не неси,у Реал быстрые розыгрыши и контр атаки,у Барсы тотальный футбол.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 01:26
Без тренера Реал ничего не выиграл бы,Зидан в истории футбола.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:19
Зидан как игрок хороший, но как тренер ещё не понятно. Три взятия лига чемпионов Реала можно назвать как угодно. Тоть состав мог и без тренера взять лига чемпионов, потому что все игроки играли друг с другом давно и знали свой позиции и ведущий игроков было в самом разгаре игровом возрасте.
Реал всегда учился у Барселоны как играть футбол как строить команду. Барселона из своего игрока Пепа Гвардиоли сделал топ тренера. Реал тоже хотел сделать из Зидана топ тренера, но не получилось. Пока Зидан не найдёт себе работу, кресло Дешама будет качатся и игра сборной Франции не станет лучшей. С слухами что Зидан возглавить сборной Франции.
salleeh
salleeh
вчера в 20:14
Чтобы не получить от Зизу в грудак, в любой команде футболисты будут играть от души…))) Явно он с ними не сюсюкается…
Elliada
Elliada
вчера в 18:20
Возращение Зидана. Часть 3. Подождет пока Карло уволят и купят Мбаппе, а потом снова возглавит Реал. Все говорят про 3 ЛЧ подряд, но я не знаю, что он за тренер. Он тренировал мало и только Реал.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:59
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:12
    Хотелось бы на него вне Реала посмотреть.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 15:16
    Значит Перес все таки решил вышвырнуть Анчелотти из клуба после неудачного сезона. Зидана поставит временной затычкой, пока не найдет нового тренера.
    drug01
    drug01
    вчера в 14:31
    Ждём с нетерпением, желаем хороших результатов....
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 14:22
    Интересно будет понаблюдать за ним кого бы он не возглавил. Давненько у него не было уже команды. Посмотрим кого он возьмёт под своё крыло, и какой итог будет правление етой самой командой.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:19, ред.
    Адреналина Зидану мало...)

    Иди к нам Зидан в РПЛ на годик!
    Гарантируем заряд бодрости как с двумя пыжами из моих старых, безжалостно истоптанных, валеночек...
    На десять лет вперед адреналин выскочит в кровь и сахарный диабет, на нервной почве, кэшбеком)
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 13:50
    Ну наверное уже решил куда пойти... и объявит все в последний момент
    by6vnmqa8kvk
    by6vnmqa8kvk
    вчера в 13:47
    Жаль что у него такие перерывы, ждём когда вернётся
    Гость
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