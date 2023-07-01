Гендиректор «Интера» подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к Онане

Генеральный директор «Интера» высказался об интересе к вратарю команды со стороны «Манчестер Юнайтед».

Онана? «Манчестер Юнайтед» проявил особое внимание, которое должно или не должно привести к предложению в эти дни. Тогда мы с игроком проведём тщательную оценку.