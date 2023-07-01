Гендиректор «Интера» подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к Онане

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался об интересе к вратарю команды Андре Онане со стороны «Манчестер Юнайтед».
Онана? «Манчестер Юнайтед» проявил особое внимание, которое должно или не должно привести к предложению в эти дни. Тогда мы с игроком проведём тщательную оценку.
Но тут был просчет и со стороны Маротты....прошлым летом юыл спрос на защитника Милана Шкриньяра со стороны нескольких крупных клубов, но миланцы откланяли все предложения и хотели продлить контракт с игроком, который открыто говорил, что не станет продлевать соглашение....вот итог, Милан уходит свободным агентом, а так могли заработать +- 50 млн.....теперь вот придется продавать лидеров, да и потом искать им замену...можно взять Бону из Севильи, у тех тоже кризис, думаю договорятся
Но тут был просчет и со стороны Маротты....прошлым летом юыл спрос на защитника Милана Шкриньяра со стороны нескольких крупных клубов, но миланцы откланяли все предложения и хотели продлить контракт с игроком, который открыто говорил, что не станет продлевать соглашение....вот итог, Милан уходит свободным агентом, а так могли заработать +- 50 млн.....теперь вот придется продавать лидеров, да и потом искать им замену...можно взять Бону из Севильи, у тех тоже кризис, думаю договорятся