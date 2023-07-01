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Гендиректор «Интера» подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к Онане

сегодня, 00:41

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался об интересе к вратарю команды Андре Онане со стороны «Манчестер Юнайтед».

Онана? «Манчестер Юнайтед» проявил особое внимание, которое должно или не должно привести к предложению в эти дни. Тогда мы с игроком проведём тщательную оценку.

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Все комментарии
ilia77707
ilia77707
сегодня в 14:48
Ничего страшного , за вырученные деньги приобретут например Милинковича-Савича , полузащита будет просто отличная , оттянутого будет Хакан играть , чуть справа бокс ту бокс Барела и чуть с лева Сергей
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:16, ред.
Да уж, сложности Интера с финансами заставляют команду расставаться с сильными игроками.....
Но тут был просчет и со стороны Маротты....прошлым летом юыл спрос на защитника Милана Шкриньяра со стороны нескольких крупных клубов, но миланцы откланяли все предложения и хотели продлить контракт с игроком, который открыто говорил, что не станет продлевать соглашение....вот итог, Милан уходит свободным агентом, а так могли заработать +- 50 млн.....теперь вот придется продавать лидеров, да и потом искать им замену...можно взять Бону из Севильи, у тех тоже кризис, думаю договорятся
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:06
Гвардиола просто обезглавливает соперников
Quake1988
Quake1988
сегодня в 00:55
Кто в курсе Де Хеа свободный агент или нет? По трасфермаркету не понятно . mufc.com тоже.
Гость
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