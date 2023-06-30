Тен Хаг ждёт ухода владельцев МЮ. Глейзеры не могут определиться – это мешает трансферам

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вчера, 14:32

Уже упустили двух топ-игроков.

Смены владельца в «Манчестер Юнайтед» ждет даже главный тренер Эрик тен Хаг – у голландского менеджера обострились отношения с семьей Глейзеров. Они не хотят тратиться на трансферы, но продажа клуба затягивается и оформить сделку вряд ли успеют до начала следующего сезона. «Красные дьяволы» — в крайне затруднительном положении.

Отказались от двух топ-трансферов

Необходимость грамотного усиления для МЮ – не новость. У команды нет профильного форварда с момента ухода Криштиану Роналду. И тен Хаг не раз намекал, что для борьбы за медали нужны инвестиции – вот, что отмечал голландский наставник в конце мая:

В клубе знают, что для попадания в топ-4 и борьбы за трофеи в этой сложной лиге нужны инвестиции, иначе шансов не будет, потому что другие клубы тратят деньги. Мы видели подтверждение этому зимой. Все окружающие клубы тратили крупные суммы, а мы нет, но все равно добились своего. Горжусь своей командой.

Начиная с марта, ходили слухи о претендентах на топ-игроков по типу Харри Кейна, Виктора Осимхена и прочих. Везде фигурировали «манкунианцы». Однако с наступлением летнего трансферного окна клуб вышел сразу из двух сделок. «Красные дьяволы» отказались от идеи подписать форварда «Тоттенхэма» — при этом с Харри гораздо меньше факторов риска, поскольку с реалиями АПЛ он давно знаком. Теперь главный претендент на англичанина – «Бавария».

Другой топ-игрок, которого упустили «Юнайтед» — опорник «Вест Хэма» Деклан Райс. За полузащитника пришлось бы выписать крупную сумму – но те же «канониры» средства на трансфер нашли. Полузащитник в итоге станет игроком «Арсенала», а «молотобойцы» получат 105 млн фунтов.

Достаточно вспомнить, что еще зимой МЮ уступил Коди Гакпо «Ливерпулю» — и не нашел никого лучше Вегхорста для усиления острия атаки.

Маунта «манкунианцы» у «Челси» все-таки смогли перехватить, но в остальном клуб на рынке продолжает отмалчиваться. Судя по инсайдам, усилению препятствуют сами Глейзеры, поскольку не желают нести дополнительные расходы при том, что собираются продавать команду. Сообщается, что сам тен Хаг от сложившейся ситуации в ярости.

Процесс продажи затягивается

На покупку легендарного клуба – два претендента: английский бизнесмен Джим Рэтклифф и шейх Джассим. Фаворитом в борьбе называют то одного, то другого. В начале июня стали появляться слухи, что Глейзеры выбрали в качестве нового владельца Джассима, затем их опровергли. В середине месяца – инсайд о том, что Глейзеры отдают предпочтение предложению с Ближнего Востока и готовы начать с шейхом эксклюзивные переговоры. Днем позже – слухи о том, что в гонке за покупку «Юнайтед» побеждает английский бизнесмен. Отмечалось, что Джим направил Глейзерам предложение на 6 миллиардов фунтов стерлингов – именно на такую сумму рассчитывают нынешние владельцы «красных дьяволов»

Проблема в том, что процесс выбора нового владельца клуба и без того затягивается. По последним данным, на одобрение сделки потребуется 8-12 недель – при том, что новый розыгрыш Английской Премьер-лиги стартует 11 августа, а с кандидатом Глейзеры все еще не определились, вполне вероятно, что процесс растянется до окончания лета.

Соответственно, и летняя трансферная кампания «красных дьяволов» под угрозой – а усилить надо сразу несколько позиций. Прежде всего, нужен топ-форвард. «Юнайтед» боролись за Кейна и Осимхена, но первого уже перехватила «Бавария». Виктор – лакомый кусок для европейских грандов, но «Наполи» заломил огромный ценник за нигерийца: 180 миллионов евро. Мюнхенцы вышли из переговоров, в гонке остаются «Ливерпуль» и «Челси». Молодой страйкер пригодился бы и «манкунианцам», но на такие условия трансфера Глейзеры точно не пойдут.

Также необходимо разобраться с вратарской линией. Давид Де Хеа точно не подходит для решения серьезных задач, поэтому англичане переключились на голкипера «Интера» Андре Онану. Потенциальная сумма отступных за камерунца оценивается в 50 млн евро плюс бонусы, да и «нерадзурри» не против перехода – им нужны деньги на Лукаку.

Нельзя допустить ухода тен Хага

Текущая ситуация со сменой владельца значительно мешает работе клуба. Эрик тен Хаг неоднократно говорил, что для прогресса ему необходимо качественное усиление, но пока трансферное окно «красные дьяволы» открывают со скрипом. При этом команде нужен топ-голкипер, замена Харри Магуайру и форвард.

В первый же год экс-тренер «Аякса» добился значительного прогресса – «манкунианцы» в первый же год при нем завоевали Кубок английской лиги, выиграли напряженную конкуренцию у «Ньюкасла» и стали бронзовыми призерами Премьер-лиги, добрались до финала национального Кубка. Однако состав «красных дьяволов» все же нуждается в точечном усилении, а недавние результаты – скорее показатель того, насколько огромный объем работы проделал тен Хаг.