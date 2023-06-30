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Хаким Зиеш не перейдёт в «Аль-Наср». Игрок провалил медобследование

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 21:27
Здоровья Хакиму, колено это серьёзно…
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:03
Хотели избавиться от шлака не получилось
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:51
Не подошел по медицинским показателям!
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:54
Во всем виновато движение Black Lives Matter...)
А если серьезно, жаль Хакима, отличный игрок, просто попал не в свою команду
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:54
А как же клубное обследование?
Не мог же он с больным коленом путешествовать и пытаться заключить контракт?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:53
Не надо было скупать парней из Аякса сразу после хайпа...
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:52
жестко
или это говорит о разнице обследований
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 16:48
Очень жаль, здоровья Хакиму. Надеюсь что он найдёт подходящий и выгодный путь продолжения своей карьеры.
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