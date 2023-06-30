Хаким Зиеш не перейдёт в «Аль-Наср». Игрок провалил медобследование

Трансфер полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср» сорвался.
Марокканец провалил медобследование в саудовском клубе. У футболиста выявили серьезные проблемы с коленом.
Трансфер полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср» сорвался.
Марокканец провалил медобследование в саудовском клубе. У футболиста выявили серьезные проблемы с коленом.
А если серьезно, жаль Хакима, отличный игрок, просто попал не в свою команду
А если серьезно, жаль Хакима, отличный игрок, просто попал не в свою команду
Не мог же он с больным коленом путешествовать и пытаться заключить контракт?
Не мог же он с больным коленом путешествовать и пытаться заключить контракт?
или это говорит о разнице обследований
или это говорит о разнице обследований