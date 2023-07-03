«Зенит» продлил контракт с Одоевским

«Зенит» и вратарь Даниил Одоевский продлили контракт.
Новое соглашение подписано до конца сезона 2026/27.
Воспитанник клубной академии в прошлом сезоне провёл 5 матчей за основную команду, пропустив 1 гол.
«Зенит» и вратарь Даниил Одоевский продлили контракт.
Новое соглашение подписано до конца сезона 2026/27.
Воспитанник клубной академии в прошлом сезоне провёл 5 матчей за основную команду, пропустив 1 гол.
Во-первых, в команде четыре вратаря-воспитанника, и все как один беспонтовые - Кержаков, Васютин, Гойло, Одоевский.
Во-вторых - что вообще происходит?
Смотрим по Васютину - Васютин уходит из "Зенита" свободным агентом в норвежский "Сапбсорг" и уже через год "Зенит" выкупает его обратно за 700 тыс евро и благополучно отправляет в аренду в Швецию, ну и потом он сидит в дубле просто.
По Гойло - "Зенит-2" позавчера продаёт его в "Пари НН" за 240 тысяч евро, и на следующий день (!!!) "Зенит" его выкупает обратно за 540 тыс евро. То есть что это такое, "Зенит" при переводе вратаря из дубля просто подарил "Пари НН" 300 тыс евро?
Это просто продолжение мутных дел типа покупки Юри Альберто за 25 миллионов, перехода его в "Коринтианс" бесплатно и при этом ещё и покупке Педро у "Коринтианса" в пять раз дороже своей стоимости по ТМ этим летом.
Сдаётся мне, кто-то в "Зените" типа Медведева пилит миллионы на трансферах, иначе эти сделки никак не объяснить.
Во-первых, в команде четыре вратаря-воспитанника, и все как один беспонтовые - Кержаков, Васютин, Гойло, Одоевский.
Во-вторых - что вообще происходит?
Смотрим по Васютину - Васютин уходит из "Зенита" свободным агентом в норвежский "Сапбсорг" и уже через год "Зенит" выкупает его обратно за 700 тыс евро и благополучно отправляет в аренду в Швецию, ну и потом он сидит в дубле просто.
По Гойло - "Зенит-2" позавчера продаёт его в "Пари НН" за 240 тысяч евро, и на следующий день (!!!) "Зенит" его выкупает обратно за 540 тыс евро. То есть что это такое, "Зенит" при переводе вратаря из дубля просто подарил "Пари НН" 300 тыс евро?
Это просто продолжение мутных дел типа покупки Юри Альберто за 25 миллионов, перехода его в "Коринтианс" бесплатно и при этом ещё и покупке Педро у "Коринтианса" в пять раз дороже своей стоимости по ТМ этим летом.
Сдаётся мне, кто-то в "Зените" типа Медведева пилит миллионы на трансферах, иначе эти сделки никак не объяснить.