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Будущие игроки «Барселоны» и «Реала» — самые дорогие в бразильской Серии А

сегодня, 12:28

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих футболистов бразильской Серии А.

Первое место занимает нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, его стоимость составляет 32 млн евро. На второй строчке форвард «Палмейраса» Эндрик (25 млн). Замыкает тройку игрок «Фламенго» Педро Абреу (22 млн). Также в топ-10 попал экс-футболист «Зенита» Юри Альберто, ныне выступающий за «Коринтианс».

Роке в следующем году перейдёт в «Барселону», а Эндрик — в «Реал».

Будущие игроки «Барселоны» и «Реала» — самые дорогие в бразильской Серии А

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Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 12:52
Фирма клуба стоит этого?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 12:51
Эндрик в свои 16 выглядел уже на 26)
но это не важно
важно как подобные игроки добавляют в футбол огня и страсти
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:49
Выращивают игроков для топ клубов...:)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:48
На то они и бразильцы!!!
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