Будущие игроки «Барселоны» и «Реала» — самые дорогие в бразильской Серии А

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сегодня, 12:28

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих футболистов бразильской Серии А.

Первое место занимает нападающий «Атлетико Паранаэнсе» , его стоимость составляет 32 млн евро. На второй строчке форвард «Палмейраса» (25 млн). Замыкает тройку игрок «Фламенго» (22 млн). Также в топ-10 попал экс-футболист «Зенита» , ныне выступающий за «Коринтианс».

Роке в следующем году перейдёт в «Барселону», а Эндрик — в «Реал».