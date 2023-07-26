Будущие игроки «Барселоны» и «Реала» — самые дорогие в бразильской Серии А

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый список самых дорогих футболистов бразильской Серии А.
Первое место занимает нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, его стоимость составляет 32 млн евро. На второй строчке форвард «Палмейраса» Эндрик (25 млн). Замыкает тройку игрок «Фламенго» Педро Абреу (22 млн). Также в топ-10 попал экс-футболист «Зенита» Юри Альберто, ныне выступающий за «Коринтианс».
Роке в следующем году перейдёт в «Барселону», а Эндрик — в «Реал».
но это не важно
важно как подобные игроки добавляют в футбол огня и страсти
но это не важно
важно как подобные игроки добавляют в футбол огня и страсти