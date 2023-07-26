Владелец «Тоттенхэма» обвиняется в США в инсайдерской торговле

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сегодня, 10:22

Британский миллиардер и владелец «Тоттенхэма» обвиняется в инсайдерской торговле.

Федеральные прокуроры утверждают в обвинительном заключении, вынесенном в Нью-Йорке, что 86-летний миллиардер передавал инсайдерскую информацию о компаниях, в которых он являлся крупным инвестором, своим друзьям, включая личных пилотов, помощников и романтических партнёров. Льюису предъявлено более десятка обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами. Прокуроры утверждают, что британский миллиардер в течение восьми лет занимался инсайдерской торговлей, передавая существенную непубличную информацию о нескольких компаниях.

Льюис владеет «Тоттенхэмом» с 2001 года. Forbes оценивает состояние британца в 6,1 миллиарда долларов.

В Лондоне заявили, что это юридический вопрос, не имеющий отношения к клубу.