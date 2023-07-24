Продажа Малкома — самая дорогая в истории РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком перешёл в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 млн евро.
Эта продажа стала самой крупной в истории чемпионата России. До этого рекордным был трансфер Халка из петербургского клуба в «Шанхай СИПГ» за 56 млн. На третьем месте переход ещё одного экс-футболиста «сине-бело-голубых» Леандро Паредеса в ПСЖ за 40 млн.
Потому что игроки качественные, даже с пробегом по России и РПЛ.
Интересно ещё и то, что все ТОП-трансферы из одной команды. Московские команды могут не переживать за обнищавших бабушек, им такие переходы только снятся...
Потому что игроки качественные, даже с пробегом по России и РПЛ.
Интересно ещё и то, что все ТОП-трансферы из одной команды. Московские команды могут не переживать за обнищавших бабушек, им такие переходы только снятся...