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Продажа Малкома — самая дорогая в истории РПЛ

сегодня, 00:59

Нападающий «Зенита» Малком перешёл в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 млн евро.

Эта продажа стала самой крупной в истории чемпионата России. До этого рекордным был трансфер Халка из петербургского клуба в «Шанхай СИПГ» за 56 млн. На третьем месте переход ещё одного экс-футболиста «сине-бело-голубых» Леандро Паредеса в ПСЖ за 40 млн.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:21
Зенит дорого покупает, но и дорого продаёт.
Потому что игроки качественные, даже с пробегом по России и РПЛ.

Интересно ещё и то, что все ТОП-трансферы из одной команды. Московские команды могут не переживать за обнищавших бабушек, им такие переходы только снятся...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:31
Прошу уточнить 60 или 70 млн.?)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:30
Интересно какой клуб РПЛ оформит следующий самый дорогой трансфер?)
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