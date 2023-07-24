Малком побил рекорд Халка. В рейтинге самых дорогих продаж РПЛ царят бразильцы

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сегодня, 21:49

А рядом аргентинец, хорват и Головин.

1-е место. Малком из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро

Президент «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу Малкома за 60 миллионов евро. Клуб из Саудовской Аравии предложил самому футболисту 18 млн евро в год, от такого контракта на три года тяжело отказаться. «Зенит» получит 30 млн евро сразу, а вторую половину до конца нового сезона. С финансовой точки зрения отличная сделка, но теперь посмотрим на команду Семака без лучшего снайпера. Будет интересно, как и Малкому в Саудовской Аравии. Его ждут известные одноклубники – Милинкович-Савич, Кулибали и Рубен Невеш.

2-е место. Халк из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро

Побит рекорд Халка. Форвард выбрал деньги в Китае, но закрыл себе двери в топ-5. Жаль, поскольку на пике формы Живанилду был игроком для «Атлетико» или «Челси», вроде Диего Косты. Напористый бразилец оставил след в жизни Дзюбы, помог Артёму стать сильнее на острие и научиться играть в глубине. Халк помогал «Зениту», хотя перед этим случайно рассорил в раздевалке россиян и иностранцев. Денисова взбесила именно зарплата бразильца. Зато спустя годы огромный оклад Малкома в коллективе приняли спокойнее.

3-е место. Леандро Паредес из «Зенита» в ПСЖ за 40 млн евро

Удачная продажа «Зенита», прекрасная сделка от бывшего спортивного директора клуба Рибалты. Паредес, хотя это теперь целый чемпион мира, никогда не был однозначным игроком. Ни в составе «Ромы», откуда приехал в Санкт-Петербург. Ни в составе «Зенита», где иногда старался, а порой откровенно ленился и стоял на поле. Продажа в ПСЖ , казалось бы, мотивирует его играть иначе. Но нет, аргентинец остался собой. Даже после сезона в «Ювентусе» в аренде его контракт не выкупили. «Зенит» вовремя расстался с футболистом, который легко теряет форму и мотивацию.

4-е место. Виллиан из «Анжи» в «Челси» за 35,5 млн евро

«Анжи» как комета на небосводе, клуб сгорел в атмосфере РПЛ . Показали Махачкале звезд футбола, вроде Роберто Карлоса и Самуэля Это’О, но длительного плана развития у бывшего владельца клуба не было. Виллиан это скорее пример удачной продажи «Шахтёра» — отдали вингера из Бразилии в «Анжи» за 35 миллионов евро, чем успех российского клуба. Спустя полгода команде из Махачкалы вернул эти деньги Абрамович, но в РПЛ потеряли сильного игрока. Виллиан стал двукратным чемпионом Англии и выиграл с «Челси» Лигу Европы.

5-е место. Никола Влашич из ЦСКА в «Вест Хэм» за 30 млн евро

А вот здесь пример неудачи футболиста из РПЛ в Англии. Причем Влашич в ЦСКА оказался после неудачного дебюта в английском футболе в составе «Эвертона». Думали, что после крутых сезонов в футболке «армейцев» Никола окреп и принесет «Вест Хэму» много пользы. Но исторический прошлый сезон игрок «молотобойцев» провел в аренде в «Торино». Никола играл там вместе с Миранчуком, но оба атакующих хавбека признаны в итоге туринцами слишком дорогими, чтобы выкупить их контракты. А вот ЦСКА не прогадал. Рано или поздно выбьют у «Вест Хэма» все деньги за трансфер, а общая сумма хорошая – 30 млн евро.

6-е место. Александр Головин из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро

Владелец «Монако» не поскупился. Наличие в Монте-Карло российских миллиардеров это одна из причин, почему Головин не оказался в «Челси» или «Ювентусе», хотя эти два клуба хавбеком тоже интересовались. Итальянский вариант мог стать идеальным, но получилось иначе. В «Монако» Головин звезда команды, но есть большая проблема – тренерская чехарда. Клуб постоянно скачет в таблице. Следовательно, хавбек сборной России не может наслаждаться Лигой чемпионов каждый сезон. Жаль, что Головин не нашел себе другой клуб.

7-е место. Эсекьель Гарай из «Зенита» в «Валенсию» за 24 млн евро

Гарай устал играть в Санкт-Петербурге, его жена Тамара приказала уехать. В результате оказались в Валенсии. Жаль, что Гарай не убедил супругу перебраться в Лондон, где мог играть за «Челси». Не повезло Эсекьелю в великих клубах. Не стал основным в «Реале», не очутился в итоге в другом клубе, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов. В «Валенсии» завершил карьеру из-за хронических проблем с тазобедренным суставом.

8-е место. Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» за 24 млн евро

Если Гараю мешали травмы, то Жо помешал алкоголизм. Бразилец подробно рассказывал о лечении, но в Манчестер попал в запойной фазе. Без дисциплины не стал звездой «Манчестер Сити», где впервые завелись деньги. Сыграл мало матчей в АПЛ , почти не забивал. Ходил в «Эвертон» в аренду, но и там не закрепился. Жо после ЦСКА выдал лишь один результативный сезон, так что прощание с ним – большая удача «армейцев».

9-е место. Квинси Промес из «Спартака» в «Севилью» за 21 млн евро

Квинси не заиграл в «Севилье», а потом бежал из Амстердама из-за судов. Голландец первый по голам в истории «Спартака» среди иностранцев. Легенда клуба. Жаль лишь, что связался с бандитами. Дикая история бьет по репутации игрока и может отправить его за решетку. В случае неудачной апелляции Промес сядет в тюрьму за удар ножом кузена по ходу семейной ссоры еще до вердикта в деле о торговле запрещенными веществами. Промес очень крутой футболист, но за полем всё не так однозначно.

10-е место. Юрий Жирков из ЦСКА в «Челси» за 21 млн евро

В десятке четыре трансфера «Зенита», четыре трансфера ЦСКА , по одной сделке «Анжи» и «Спартака». И многие переходы не получились удачными для самих футболистов. Жирков не заиграл в «Челси». Латераль хотел в «Баварию», но Гинер отправил к Абрамовичу. Юрий не прижился в Лондоне, вернулся домой. Зато Жирков всего один из тройки граждан России, за которых в футболе платили свыше 20 миллионов евро иностранные клубы. Рядом также Головин и Малком с учетом выданного ранее паспорта.

Пусть Захарян покинет «Динамо» за меньшую сумму, пора добавить дорогих продаж российских футболистов в исторический список. Здесь восемь легионеров и всего два человека, рожденных в России.