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Минспорта Саудовской Аравии выделило 19 миллиардов евро на трансферы

сегодня, 10:42

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 19 миллиардов евро клубам Премьер-Лиги на покупку футболистов сроком до 2030 года.

Также источник сообщает, что подписание контракта с Килианом Мбаппе не было отдельно предусмотрено в бюджете в начале лета, но саудовские посредники и «Аль-Хиляль» знают о том, что француз может быть доступен для переговоров, и готовы действовать авантюрно.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 11:33
вот так надо заниматься футболом
и не важно какие цели
просто бизнес или любовь к игре
протон
протон
сегодня в 11:17
Если деньги есть, то почему бы и не приглашать? Я был бы рад, если в Россию приезжало бы столько звезд на постоянной основе.
Потому что им нужна медийность, внимание со стороны и внутри. Когда нейтральный турист приезжает в Барселону, он не пойдет на матч Эспаньёла или второй команды Барселоны, но вполне может сходить на матч основной команды Барселоны, чтобы посмотреть на игру звёзд.
Полгода назад после перехода Роналду казалось, что сюда будут переходить только "старички" 35+. Однако уже в это ТО сюда переходят более молодые футболисты с огромным европейским бэкграундом.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 11:04
Когда деньги девать некуда, почему бы нет?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:48
Они похоже сами эти евро и печатают.
112910415
112910415
сегодня в 10:46
скуповаты они ))
но это же только начало !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:44
не хило....видимо, скоро игроки будут стоять по 500 лямов в среднем. а топовые уже и по лярду
Гость
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