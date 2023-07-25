Минспорта Саудовской Аравии выделило 19 миллиардов евро на трансферы

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 19 миллиардов евро клубам Премьер-Лиги на покупку футболистов сроком до 2030 года.
Также источник сообщает, что подписание контракта с Килианом Мбаппе не было отдельно предусмотрено в бюджете в начале лета, но саудовские посредники и «Аль-Хиляль» знают о том, что француз может быть доступен для переговоров, и готовы действовать авантюрно.
Потому что им нужна медийность, внимание со стороны и внутри. Когда нейтральный турист приезжает в Барселону, он не пойдет на матч Эспаньёла или второй команды Барселоны, но вполне может сходить на матч основной команды Барселоны, чтобы посмотреть на игру звёзд.
Полгода назад после перехода Роналду казалось, что сюда будут переходить только "старички" 35+. Однако уже в это ТО сюда переходят более молодые футболисты с огромным европейским бэкграундом.
Потому что им нужна медийность, внимание со стороны и внутри. Когда нейтральный турист приезжает в Барселону, он не пойдет на матч Эспаньёла или второй команды Барселоны, но вполне может сходить на матч основной команды Барселоны, чтобы посмотреть на игру звёзд.
Полгода назад после перехода Роналду казалось, что сюда будут переходить только "старички" 35+. Однако уже в это ТО сюда переходят более молодые футболисты с огромным европейским бэкграундом.