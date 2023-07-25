Минспорта Саудовской Аравии выделило 19 миллиардов евро на трансферы

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сегодня, 10:42

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 19 миллиардов евро клубам Премьер-Лиги на покупку футболистов сроком до 2030 года.

Также источник сообщает, что подписание контракта с не было отдельно предусмотрено в бюджете в начале лета, но саудовские посредники и «Аль-Хиляль» знают о том, что француз может быть доступен для переговоров, и готовы действовать авантюрно.