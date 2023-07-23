«Реал» летом потратил на трансферы в 37 раз больше, чем «Барселона». Мбаппе увеличит этот отрыв

1690128909

сегодня, 19:15

Удивительная картина в испанском футболе.

Игрок за 4,5 млн евро оказался дорогим для «Барселоны»

На дворе конец июля, до закрытия трансферного окна в Испании осталось всего сорок дней. До первого матча Ла Лиги всего три недели. Но «Барселона» подписала игроков на 3,4 миллиона евро. Причем бритоголовый полузащитник Ориоль Ромеу заплатил часть денег за трансфер из своего кармана. «Жирона» просила 4,5 миллиона евро, но эта сумма оказалась неподъемной для «Барселоны». Опорный полузащитник Ромеу так сильно хотел вернуться к родным «блаугранас», что убедил «Жирону» сделать скидку, а 600 тысяч евро заплатил из своих средств.

Вспоминаем объяснения Месси, почему не вернулся в «Барселону». Лионель хотел играть там, где может с семьей пойти в супермаркет, чтобы его не останавливали по дороге каждые десять секунд. И у «Барселоны» попросту нет денег на новый контракт с форвардом. Клуб до сих пор выплачивает аргентинцу задолженность по старым сделкам. Прощания с Бускетсом, Альбой и Умтити снизили расходы «Барселоны», а подписали свободных агентов – хавбека Гюндогана и центрбека Иньиго Мартинеса.

Клуб, который в прошлом сезоне потратил 158 миллионов, заморозил деятельность на рынке. Недавно «Барселона» тратила 375 миллионов евро на футболистов за один сезон, а теперь их финансовые дела контролирует Ла Лига. Было много ограничений, которые год назад мешали регистрировать новичков. Весной Тебас заявлял, что «Барселоне» нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы компенсировать «сомнительные сделки прошлого».

Каталонский клуб должен снизить расходы на зарплаты с 650 до 450 миллионов евро. И даже если бы сейчас Лапорта продал футболистов на 200 миллионов евро, то финансовый контроль разрешил бы потратить лишь 40 % суммы. Было два варианта. Или продавать Де Йонга и Гави, чтобы заработать примерно 170 миллионов евро, или не покупать и жестко экономить. Лапорта выбрал второй вариант.

«Реал» тратит больше, чем 19 других клубов чемпионата Испании

Не только за «Барселоной» следят в оба глаза. Многие клубы в Ла Лиге с большими долгами. Аудиторы установили лимиты для каждой команды. Недавно руководство испанской лиги позволяло вольности. Ими активно пользовался президент «Барселоны» Лапорта, задействовал «финансовые рычаги», чтобы найти деньги на новичков, вроде Левандовского. Сейчас лавочку прикрыли. В Ла Лиге сомневаются, что сделки со сторонними компаниями идут на пользу испанскому футболу. В чьих руках оказалась часть активов «Барселоны»?

Тяжело будет найти концы, если все клубы начнут продавать телеправа третьим лицам. Чтобы избежать бардака, финансового коллапса и махинаций, запретили многие операции. Верное решение, клубы планировали фиктивную многократную продажу различных авторских прав, чтобы искусственно раздуть доходы. Проще говоря, повторялась история «Ювентуса», только в другой форме. Тебас правильно сделал, что заставил «Барселону» и остальных платить по счетам прошлого, а не увеличивать долги.

Создание лазеек несправедливо не только потому, что богатому клубу проще найти кредитные деньги. Есть еще интересы футболистов. «Барселона» вынуждала легенд прощать долги. Пике завершил карьеру и не вернет себе миллионы евро, которые ему обещал Бартомеу. У «Реала» ситуация лучше, чем у многих других команд, поэтому им проще. В результате такие клубы, как «Барселона» и «Бетис», строго следят за объемом выплат футболистам, а вот «Реалу» и «Атлетико» чуть проще.

Но разница между тратами 19 клубов – около 68 миллионов евро, и одного «Реала» — 128,5 млн, бросается в глаза. Если отнять расходы «Атлетико», который отдал 27,7 миллионов евро, то отрыв увеличится еще сильнее. Только два гранда из Мадрида позволили себе заметные сделки, остальные клубы на голодном пайке, причем ситуация может ухудшиться.

«Севилья» готова продать любого игрока из-за долгов в 90 млн евро

Испанские СМИ истерично заявили, что «Севилья» выставила на трансфер весь состав. Это невозможно чисто технически, но кризис есть. Знаем об уходе спортивного директора клуба Мончи. Легендарный менеджер теперь помогает Эмери в Бирмингеме, ведь у «Астон Виллы» есть деньги на трансферы. А «Севилья» готовится к распродаже, невзирая на победу клуба в финале Лиги Европы над «Ромой». Тот успех не принес много денег, а долги в размере 90 миллионов евро нужно компенсировать.

Но пока испанцы не продали никого из первого состава. Ситуация странная и нервирует фанатов андалусийцев. Проблема в том, что в заявке не осталось игроков, которых можно отдать в другие клубы за огромные деньги. В прошлом у «Севильи» были продажи за 50 миллионов евро – Кунде в «Барселону», хватало сделок дороже 25 миллионов евро, вроде трансферов Рамоса и Дани Алвеса, которых представлять не нужно. Но теперь в заявке есть только ценные марокканцы и постаревший плеймейкер Лукас Окампос.

Чтобы собрать 90 миллионов евро, нужно реально отдать половину основы. Вот до чего доводит отсутствие контроля. И когда в «Реале» говорят, что у них нет денег на трансфер Мбаппе, то могут не врать. Перес, конечно, своим молчанием и отсутствием официального предложения выводит из себя ПСЖ , требует скидку. Парижане намерены попрощаться с Килианом, готовы усадить форварда на скамейку – сага затянулась. Но поскольку «Реал» уже подписал за 103 миллиона евро Беллингема и за 20 миллионов Гюлера, то аудиторы Ла Лиги напоминают Пересу об ограничениях.

Впрочем, невзирая на все преграды, «Реал» оказался в выигрышном положении, ведь клуб много лет хорошо зарабатывает в Лиге чемпионов, а Перес чередовал крупные трансферные расходы с минимальными вложениями. «Барселона» и остальные клубы такую мудрость не проявляли, просчитались. Теперь Анчелотти может дождаться Мбаппе, а остальным тренерам предложили работать с теми, кто останется в составе после распродаж.