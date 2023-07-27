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«Спартак» проявляет интерес к форварду «Ривер Плейт» Бельтрану

сегодня, 12:59

По информации источника, «Спартак» интересуется нападающим «Ривер Плейт» Лукасом Бельтраном.

Сообщается, что помешать началу официальных переговоров может трансферная стоимость футболиста. За своего игрока аргентинский клуб хочет выручить около 20 млн евро. Если переход состоится за 2 недели до закрытия трансферного окна или позже, то фиксированная выкупная стоимость составит 25 млн евро.

Отмечается, что вариант с Бельтраном не является приоритетным для «красно-белых», он рассматривается в качестве запасного. «Спартак» изучает другие кандидатуры.

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ДАША Д
ДАША Д
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Ничего себе запасной вариант - на 25 млн.!
Сколько же стоит основной?
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