«Спартак» проявляет интерес к форварду «Ривер Плейт» Бельтрану

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сегодня, 12:59

По информации источника, «Спартак» интересуется нападающим «Ривер Плейт» .

Сообщается, что помешать началу официальных переговоров может трансферная стоимость футболиста. За своего игрока аргентинский клуб хочет выручить около 20 млн евро. Если переход состоится за 2 недели до закрытия трансферного окна или позже, то фиксированная выкупная стоимость составит 25 млн евро.

Отмечается, что вариант с Бельтраном не является приоритетным для «красно-белых», он рассматривается в качестве запасного. «Спартак» изучает другие кандидатуры.