Санчес не перейдёт в «Спартак», это подтвердил агент игрока

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сегодня, 19:27

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» , подтвердил информацию о срыве трансфера игрока в «Спартак».

Да, действительно, это конец переговоров.

За лондонцев игрок выступает с 2017 года.