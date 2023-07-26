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Санчес не перейдёт в «Спартак», это подтвердил агент игрока

сегодня, 19:27

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил информацию о срыве трансфера игрока в «Спартак».

Да, действительно, это конец переговоров.

За лондонцев игрок выступает с 2017 года.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:08
Да пропади он пропадом.. Капризная обезьяна..
True Story
True Story
сегодня в 20:04
    Свeтозар
    Свeтозар
    сегодня в 19:55
    Ну нет так и нет.... больше и говорить о нем не стоит...
    makkie
    makkie
    сегодня в 19:28, ред.
    Ну и замечательно.
    Сколько можно мурыжить одного футболиста? Центральный защитник нужен здесь и сейчас, рынок не упёрся в одного только Санчеса. Не хочет - насильно мил не будешь!
    Гость
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