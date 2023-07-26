Санчес не перейдёт в «Спартак», это подтвердил агент игрока

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил информацию о срыве трансфера игрока в «Спартак».
Да, действительно, это конец переговоров.
За лондонцев игрок выступает с 2017 года.
Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил информацию о срыве трансфера игрока в «Спартак».
Да, действительно, это конец переговоров.
За лондонцев игрок выступает с 2017 года.
Сколько можно мурыжить одного футболиста? Центральный защитник нужен здесь и сейчас, рынок не упёрся в одного только Санчеса. Не хочет - насильно мил не будешь!
Сколько можно мурыжить одного футболиста? Центральный защитник нужен здесь и сейчас, рынок не упёрся в одного только Санчеса. Не хочет - насильно мил не будешь!