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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«РБ Лейпциг» работает над трансфером защитника «Лиона»

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:06
Слабо работают.
Пота не видно, футболиста тем более.
Гость
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