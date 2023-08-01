«РБ Лейпциг» работает над трансфером защитника «Лиона»

«РБ Лейпциг» предлагает 32 миллиона евро, а также процент от будущей продажи за защитника «Лиона» Кастелло Лукеба.
Футболист уже согласовал с «быками» условия контракта на 5 лет.
Ранее немецкий коллектив усилился хавбеком ПСЖ.
«РБ Лейпциг» предлагает 32 миллиона евро, а также процент от будущей продажи за защитника «Лиона» Кастелло Лукеба.
Футболист уже согласовал с «быками» условия контракта на 5 лет.
Ранее немецкий коллектив усилился хавбеком ПСЖ.
Пота не видно, футболиста тем более.
Пота не видно, футболиста тем более.