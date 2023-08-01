«Арсенал» договорился с голкипером «Брентфорда» о сотрудничестве

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя договорился с «Арсеналом» об условиях сотрудничества.
Представители игрока сообщили «пчёлам» о намерении футболиста присоединиться к «канонирам». Вероятно, диалог между клубами ускорится в свете вышеназванного обстоятельства.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» имеет шансы подписать нападающего «Наполи».
Хочу уточнить, что этот потенциальный трансфер Давида Райя не на пустом месте. Арсенал его идеально знает.
Во-первых, он сам хочет в Арсенал, во-вторых, что САМОЕ ВАЖНОЕ, он воссоединится с бывшим тренером вратарей Брентфорда Инаки Каной, который сейчас работает у нас.
В-третьих, он давно на карандаше у Микеля....еще до покупки Рамсдейла именно Давид был основным кандидатом на позицию вратаря, но тогда не смогли договориться с Брентфордом, а сейчас идеальный момент для данного трансфера, т к у игрока остался год по контракту, и продлевать его он не хочет.
На самом деле, это очень сильный голкипер. С ним смело можно выдерживать прессинг соперника, хорошо играет на ленте и ногами. Минус, наверное, низковатый рост и игра на выходах.
Вот и немного статистики по сравнению Рамсдейла и Райя.
Хочу уточнить, что этот потенциальный трансфер Давида Райя не на пустом месте. Арсенал его идеально знает.
Во-первых, он сам хочет в Арсенал, во-вторых, что САМОЕ ВАЖНОЕ, он воссоединится с бывшим тренером вратарей Брентфорда Инаки Каной, который сейчас работает у нас.
В-третьих, он давно на карандаше у Микеля....еще до покупки Рамсдейла именно Давид был основным кандидатом на позицию вратаря, но тогда не смогли договориться с Брентфордом, а сейчас идеальный момент для данного трансфера, т к у игрока остался год по контракту, и продлевать его он не хочет.
На самом деле, это очень сильный голкипер. С ним смело можно выдерживать прессинг соперника, хорошо играет на ленте и ногами. Минус, наверное, низковатый рост и игра на выходах.
Вот и немного статистики по сравнению Рамсдейла и Райя.