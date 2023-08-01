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«Арсенал» договорился с голкипером «Брентфорда» о сотрудничестве

вчера, 20:52

Голкипер «Брентфорда» Давид Райя договорился с «Арсеналом» об условиях сотрудничества.

Представители игрока сообщили «пчёлам» о намерении футболиста присоединиться к «канонирам». Вероятно, диалог между клубами ускорится в свете вышеназванного обстоятельства.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» имеет шансы подписать нападающего «Наполи».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Думаю что значительно усилит.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Либо будут чередовать выходы на поле в основе.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:05
Считаю Рамсдейла как минимум не хуже Райи.
Кому то придется сидеть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:01, ред.
Микель Артета на всех позициях выстраивают сумасшедшую конкуренцию.

Хочу уточнить, что этот потенциальный трансфер Давида Райя не на пустом месте. Арсенал его идеально знает.

Во-первых, он сам хочет в Арсенал, во-вторых, что САМОЕ ВАЖНОЕ, он воссоединится с бывшим тренером вратарей Брентфорда Инаки Каной, который сейчас работает у нас.

В-третьих, он давно на карандаше у Микеля....еще до покупки Рамсдейла именно Давид был основным кандидатом на позицию вратаря, но тогда не смогли договориться с Брентфордом, а сейчас идеальный момент для данного трансфера, т к у игрока остался год по контракту, и продлевать его он не хочет.

На самом деле, это очень сильный голкипер. С ним смело можно выдерживать прессинг соперника, хорошо играет на ленте и ногами. Минус, наверное, низковатый рост и игра на выходах.

Вот и немного статистики по сравнению Рамсдейла и Райя.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:33
ну даже и не знаю на сколько он усилит эту позицию...
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