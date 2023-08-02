Рони Лопеш перешёл в «Брагу»

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сегодня, 15:59

Фланговый полузащитник «Севильи» перешёл в «Брагу» на правах свободного агента. Португальский клуб заплатит 500 тысяч евро при условии достижения индивидуальных и коллективных целей. Также «Севилья» получит 20% от последующей продажи игрока. Контракт рассчитан на три года.

Уход Лопеша позволил «Севильи» сэкономить на его зарплате.

В минувшем сезоне, выступая за «Труа» на правах аренды, 27-летний португалец сыграл 32 матча в Лиге 1 и отметился 12 результативными действиями (7 голов и 5 ассистов).