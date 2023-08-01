Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Садио Мане перешёл в «Аль-Наср»

вчера, 21:28

Нападающий Садио Мане перешёл из «Баварии» в «Аль-Наср».

По слухам, стоимость трансфера составила около 40 миллионов евро. Срок контракта игрока с клубом не разглашается, но ранее СМИ сообщили, что таковой рассчитан до 2027 года, зарплата составит 40 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что саудовский коллектив также имеет шансы усилиться защитником ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Челси» объявил о трансфере хавбека «Ренна»
Вчера, 20:18
Официально«Марсель» купил нападающего «Шеффилд Юнайтед»
Вчера, 19:25 Фото
ОфициальноВратарь «Ювентуса» перешёл в СПАЛ
Вчера, 13:55
ОфициальноФабиньо перешёл в «Аль-Иттихад»
31 июля Фото
ОфициальноМавидиди перешёл в «Лестер»
31 июля
Мане: «Мне больно уходить из „Баварии“»
31 июля
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:04
Удачи и успехов, Садио!🔥
Заслужил такой контракт за благие деяния, которые он продолжит делать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:52
Ну наконец то ,все разрешилось.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:49
Черный лебедь улетел в тёплые края..... на заработки)
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:41, ред.
Каким же крутым игроком был Сане на пике карьеры!

Считаю, что он многого добился и теперь со спокойной душой может доигрывать и получать за это огромные деньги. Да, от перехода в Баварию ожидал большего от него, но год действительно выдался сложным не только для игрока, но и для самой Баварии.

Пожелаю удачи ему в Саудовской Аравии и интересно будет глянуть на то как сыграются они с Роналду.
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:37
Почему? Они делают свою работу. Так бы и Россия могла в свое время с учетом запасов полезных ископаемых.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:36
чемпионат СА на самом деле будет очень интересным)
Один из лучших футболистов в истории своей страны, набожный человек. Где бы не играл выкладывался по полной.
Интересно было посмотреть на них в ЛЧ
makkie
makkie
вчера в 22:30
Как же достали эти шейхи!
Elliada
Elliada
вчера в 22:11
Конечно, нужно уважать его выбор. Человек обязан делать то, что считает нужным и как хорошо ему, но я в нем разочаровался. Пару лет назад он вызывал у меня уважение. Поднялся из низов, не забывает свои корни, помогает чем может. Нормальный, скромный парень. К тому же, хороший футболист. Считал его лучшим в Ливерпуле. Но за год себя похоронил, разрушил свою карьеру и репутацию. Переход в Аль-Наср, как белый флаг. Человек сдался.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:51
Зарплата тут конечно главный фактор.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 