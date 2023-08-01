Садио Мане перешёл в «Аль-Наср»

Нападающий Садио Мане перешёл из «Баварии» в «Аль-Наср».
По слухам, стоимость трансфера составила около 40 миллионов евро. Срок контракта игрока с клубом не разглашается, но ранее СМИ сообщили, что таковой рассчитан до 2027 года, зарплата составит 40 миллионов евро за сезон.
Ранее стало известно, что саудовский коллектив также имеет шансы усилиться защитником ПСЖ.
Считаю, что он многого добился и теперь со спокойной душой может доигрывать и получать за это огромные деньги. Да, от перехода в Баварию ожидал большего от него, но год действительно выдался сложным не только для игрока, но и для самой Баварии.
Пожелаю удачи ему в Саудовской Аравии и интересно будет глянуть на то как сыграются они с Роналду.
Считаю, что он многого добился и теперь со спокойной душой может доигрывать и получать за это огромные деньги. Да, от перехода в Баварию ожидал большего от него, но год действительно выдался сложным не только для игрока, но и для самой Баварии.
Пожелаю удачи ему в Саудовской Аравии и интересно будет глянуть на то как сыграются они с Роналду.