Садио Мане перешёл в «Аль-Наср»

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вчера, 21:28

Нападающий перешёл из «Баварии» в «Аль-Наср».

По слухам, стоимость трансфера составила около 40 миллионов евро. Срок контракта игрока с клубом не разглашается, но ранее СМИ сообщили, что таковой рассчитан до 2027 года, зарплата составит 40 миллионов евро за сезон.