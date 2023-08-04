Аксель Дисаси — футболист «Челси» .

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сегодня, 11:36

Защитник «Монако» перешёл в «Челси».

Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2029 года. В 38 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.