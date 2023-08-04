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Аксель Дисаси — футболист «Челси»

сегодня, 11:36

Защитник «Монако» Аксель Дисаси перешёл в «Челси».

Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2029 года. В 38 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Аксель Дисаси — футболист «Челси»

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:45
Через год поедит в Саудию или зимой
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:27
Приличного защитника подписали Челси, да и не так уж и дорого по нынешнем ценам. Дисаси отлично продвигает мяч вперед, обладает хорошим первым пасом и что очень важно практически не травмируется!
Думаю, когда Бадиашиль востановится от траамы, центр поля Дисаси/Бадиашиль должен стать основным, т.к они отлично играли вместе в Монако, теперь вот воссоединились в Челси и для клуба это хорошо!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 13:06
И_Дисаси туда?.. Хе..
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:42
Необходимый трансфер ЦЗ.
Фофана вновь сломался, Силве 39 лет, Бадиашиле не понятно сколько будет восстанавливаться после травмы…оставаться и постоянно играть с Чалоба и молодым Колвиллом такая себе затея.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:42
Аксель Дисаси — футболист «Челси» .
Очень даже неплохое приобретение для Челси . Но вот глядя на то что вообще происходит внутри клуба, на мой субъективный взгляд непонятно кто и как рулит в клубе. Менеджерский состав и спортивный директор вместе с селекционным отделом выглядят как двоечники в школе . Которые вообще не знают чем занимаются . Скупают всех подряд, отдают неоправданно огромные деньги 💰 💰 💰 за игроков, которых потом отдают в другие клубы за меньшие деньги, потом опять кого-то покупают , и это всё делается когда одного тренера хотят уволить, а другого ещё не назначили , т.е вообще без консультации с тренерским штабом . Ну и результат прошлого сезона ярко отражается в турнирной таблице . На мой субъективный взгляд, что в Челси прежде всего нуждается в квалифицированном менеджерском составе , который бы наладил работу с самого верха и до тренерского штаба и самой команды . А сейчас это выглядит совершенно без грамотно, что в распределение финансовой части , что во всех начинаниях . Очень жаль видеть такой клуб в таком разобранном состоянии . Будем надеяться, что все таки всё ещё наладится .
ДСА
ДСА
сегодня в 12:19
И снова Монако обогатилось на продаже игрока.
Гость
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