Аксель Дисаси — футболист «Челси» .

Защитник «Монако» Аксель Дисаси перешёл в «Челси».
Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2029 года. В 38 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Защитник «Монако» Аксель Дисаси перешёл в «Челси».
Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2029 года. В 38 матчах прошлого сезона Лиги 1 футболист забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Очень даже неплохое приобретение для Челси . Но вот глядя на то что вообще происходит внутри клуба, на мой субъективный взгляд непонятно кто и как рулит в клубе. Менеджерский состав и спортивный директор вместе с селекционным отделом выглядят как двоечники в школе . Которые вообще не знают чем занимаются . Скупают всех подряд, отдают неоправданно огромные деньги 💰 💰 💰 за игроков, которых потом отдают в другие клубы за меньшие деньги, потом опять кого-то покупают , и это всё делается когда одного тренера хотят уволить, а другого ещё не назначили , т.е вообще без консультации с тренерским штабом . Ну и результат прошлого сезона ярко отражается в турнирной таблице . На мой субъективный взгляд, что в Челси прежде всего нуждается в квалифицированном менеджерском составе , который бы наладил работу с самого верха и до тренерского штаба и самой команды . А сейчас это выглядит совершенно без грамотно, что в распределение финансовой части , что во всех начинаниях . Очень жаль видеть такой клуб в таком разобранном состоянии . Будем надеяться, что все таки всё ещё наладится .
Очень даже неплохое приобретение для Челси . Но вот глядя на то что вообще происходит внутри клуба, на мой субъективный взгляд непонятно кто и как рулит в клубе. Менеджерский состав и спортивный директор вместе с селекционным отделом выглядят как двоечники в школе . Которые вообще не знают чем занимаются . Скупают всех подряд, отдают неоправданно огромные деньги 💰 💰 💰 за игроков, которых потом отдают в другие клубы за меньшие деньги, потом опять кого-то покупают , и это всё делается когда одного тренера хотят уволить, а другого ещё не назначили , т.е вообще без консультации с тренерским штабом . Ну и результат прошлого сезона ярко отражается в турнирной таблице . На мой субъективный взгляд, что в Челси прежде всего нуждается в квалифицированном менеджерском составе , который бы наладил работу с самого верха и до тренерского штаба и самой команды . А сейчас это выглядит совершенно без грамотно, что в распределение финансовой части , что во всех начинаниях . Очень жаль видеть такой клуб в таком разобранном состоянии . Будем надеяться, что все таки всё ещё наладится .
Фофана вновь сломался, Силве 39 лет, Бадиашиле не понятно сколько будет восстанавливаться после травмы…оставаться и постоянно играть с Чалоба и молодым Колвиллом такая себе затея.
Фофана вновь сломался, Силве 39 лет, Бадиашиле не понятно сколько будет восстанавливаться после травмы…оставаться и постоянно играть с Чалоба и молодым Колвиллом такая себе затея.
Думаю, когда Бадиашиль востановится от траамы, центр поля Дисаси/Бадиашиль должен стать основным, т.к они отлично играли вместе в Монако, теперь вот воссоединились в Челси и для клуба это хорошо!
Думаю, когда Бадиашиль востановится от траамы, центр поля Дисаси/Бадиашиль должен стать основным, т.к они отлично играли вместе в Монако, теперь вот воссоединились в Челси и для клуба это хорошо!