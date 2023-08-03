«Шеффилд Юнайтед» подписал защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» и сборной США подписал четырёхлетний контракт с «Шеффилд Юнайтед». Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов.

Игрок дал первое интервью в новом клубе.

Я более чем взволнован. Возможность оказаться здесь, в этом историческом клубе, возможность играть в Премьер-Лиге и показать свои способности — это всё, о чём я мог мечтать, когда был ребёнком. В Пенсильвании это была мечта — почти несбыточная мечта, но я верил в себя, и вот возможность появилась, это всё, о чём я мечтал.

Это безумие, как быстро всё происходит в футболе. Я только что вернулся из турне по США с «Арсеналом», а через пару дней уже сижу здесь и даю интервью. Всё произошло очень быстро, но так уж устроен футбол. Я действительно искал возможность, поэтому, как только она появилась, всё было улажено. Я здесь, я не терял времени.

Всё идёт своим чередом. Я нахожусь в нужном месте в нужное время и с правильным настроем. Всё сложилось так, как я и мечтал.