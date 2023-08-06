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Марадишвили может перейти в «Урал»

вчера, 10:03

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили может продолжить сезон в «Урале». «Железнодорожники» получили официальное предложение об аренде. На данный момент идут переговоры. Завершение сделки зависит от футболиста. Сообщается, что Марадишвили не устраивают условия личного контракта.

23-летний россиянин перешёл в «Локомотив» из ЦСКА осенью 2021 года за 7 миллионов евро. Контракт полузащитника с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Марадишвили отыграл 29 минут в Кубке России.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллионов евро.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
вчера в 11:24
Загубили парня паровозы…))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:43
Он ждёт от Урала россыпь самоцветов, или Каменный цветок? Пожалуйста! Кто ищет тот всегда найдет).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:05
Похоже покупка этого игрока - большой просчет железнодорожников.
Гость
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