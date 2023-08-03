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Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит»

сегодня, 16:46

Защитник Страхиня Эракович высказался о причинах своего перехода в «Зенит».

Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.

Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит».

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01 августа
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 20:20
Патаму-шта с детства нюхал газ...
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:10
Эту пластинку так затёрли, что она уже не издаёт никаких звуков, кроме шипения.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
сегодня в 18:06
Лукавит серб. На самом деле в интервью белградским СМИ он говорил" Меня в Птере привлекает исключительно русская культура, архитектура. белые ночи, фонтаны Петергофа. А деньги это пустяки , десятое дела!"
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:43
Кто это такой...
Похоже считает себя звездой
antant1
antant1 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 17:20
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:16
    Зенит клуб номер один, каждому хочется заиграть здесь!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 17:03
    Логично.Играть в стабильном чемпионе или не пойми у кого.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:53
    А это разве для кого-то секрет !?)))
    Столько тебе никто не заплатит . Газпром народное достояние, береги его !)))
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 16:52
    Думаю, что на данный момент если у любого игрока, тем более иностранца на столе будет лежать готовые контракты от Спартака и Зенита, то в 99% случаев выбор будет на стороне Зенита.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:51
    Хоть не сказал:
    "С детства за Зенит".
    Гость
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