Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит»

Защитник высказался о причинах своего перехода в «Зенит».

Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.

Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит».