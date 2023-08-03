Эракович рассказал, почему перешёл в «Зенит»

Защитник Страхиня Эракович высказался о причинах своего перехода в «Зенит».
Переговоры со «Спартаком»? Видимо, СМИ знают больше, чем я. Я о ситуации со «Спартаком» узнал, когда у меня уже было предложение от «Зенита». Это один из сильнейших клубов России. Поэтому я это предложение принял.
Я с уважением отношусь к любому клубу России. С точки зрения карьеры я посчитал правильным перейти в «Зенит».
Похоже считает себя звездой
Похоже считает себя звездой
Столько тебе никто не заплатит . Газпром народное достояние, береги его !)))
Столько тебе никто не заплатит . Газпром народное достояние, береги его !)))
"С детства за Зенит".
"С детства за Зенит".