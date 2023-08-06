ЦСКА оплатил трансфер нападающего сборной Чили

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вчера, 09:52

ЦСКА оплатил переход нападающего «Леона» и сборной Чили . Вот что сказал по этому поводу директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо:

На данный момент деньги за Давилу в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать. Ждёт ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь, пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом.