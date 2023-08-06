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ЦСКА оплатил трансфер нападающего сборной Чили

вчера, 09:52

ЦСКА оплатил переход нападающего «Леона» и сборной Чили Виктора Давилы. Вот что сказал по этому поводу директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо:

На данный момент деньги за Давилу в пути. Правда, что деньги идут через четыре страны? Если буду как-то комментировать путь, то его может не стать. Ждёт ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь, пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом.

Ранее сообщалось, что чилиец близок к переходу в ЦСКА.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Любезный, давайте не отказываться от сказанного, а говорить, как взрослые люди- с Уважением к друг другу.
Итак, Вами было сказано, именно после 3-го тура, почему, я, и обратил на это внимание. Возможно, потом, когда Вы поняли свою неправоту, Вы поменяли сроки увольнения и перенесли на осень.

Теперь, по поводу убедительных или неубедительных побед Федотова. Если судить, как, Вы, любезный друг, то вообще, все победы ЦСКА надо онулировать. Да, вчера, вначале, у Локо были отличные шансы забить. Но они свои шансы не использовали. А вот Федотов, как мудрый тренер- перестроил игру и наказал мальчишку Галлактионова за излишнюю самоуверенность.

Что касается усиления о котором говорит Федотов, то это понятно. Человек не хочет, чтобы армейский клуб постигла судьба ДИНАМО. У ЦСКА, вся ЦЗ в лазарете, на поле выходят уже 17-летние пацаны!!! Вам, любезный, это о чем-то говорит? Посмотрите, какая атакующая линия в Спартаке!!! Почему Вы считаете, что ЦСКА меньше заслуживает усиления?!

Я не питал и не питаю любви- ни к Спартаку, ни к ЦСКА- это всем известно. Но, я с одинаковым Уважением отношусь к обоим клубам, как к клубам с богатейшей и легендарной историей, и стараюсь ,объективно оценивать возможности каждого.

Вам, удачи!
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 17:15
Специально для дяди Сергеевича.Христиане говорят Да УПОКОИТСЯ его душа. От слова покой. Те. обретет покой. А уСпокоиться может и должен неспокойный человек.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
Человека надо помнить при жизни. Надеюсь, что никого не забрал во время аварии.
Да упокоится его душа.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 16:50
А давай по существу. Не лукавь и не юли. Ты написал, что Федотова уволят после 6-го тура, т.е. после игры в Оренбурге 25 августа. Поскольку сыгран 3 тур, значит совсем скоро? Я тебе могу прислать ссылку на твой комментарий. Будь честен. Далее. Федотов НИКОГДА не жаловался на отсутствие трансферов, он вскользь эту тему упоминал. Он прекрасно выходит из ситуации с помощью молодежи. Жаль, что ты продолжаешь быть несправедливым к Федотову. Он растем быстро и неуклонно. Теперь Личка тоже захотел в приличный клуб. Зачем им прозябать в глухой провинции ?
Nottrow
Nottrow
вчера в 16:44, ред.
Опять почтовые отправления подорожают.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 16:40
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 16:21, ред.
    Не будет объединения. Ростов доказал это. За это получили оскорбления , потому-что, кто застолбил место под солнцем видимо дал указание на дескредитацию тренера в СМИ и среди болельщиков. В чем гинеровцы преуспели). Тёрки были между КББ и ЕЛГ, это многим известно. Это проскальзывало за время работы в Рубине, в Ростове, в интервью тренеров ЦСКА и последующее увольнение КББ из Сочи после победы их над конями. Записка в раздевалке из 90-х убеждает меня в этом "до встречи в Москве". А Ротенбергу видимо в знак благодарности место в исполкоме РФС. Возможно?! Возможно. Ничего не исключаю. Может поймёшь меня, что сомневаюсь.
    soccer player 1
    soccer player 1
    вчера в 16:11
    Сорри, немного не по теме. Соболезную родным и близким Вениамина Мандрыкина🙏. 42 года, слишком молодым ушел…Жаль пацана…
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 15:53, ред.
    ВСЕГДА ГОТОВ!!!

    Цзинь-дзинь...)))
    альсато
    альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:52
    Олег!..БУДЬ ГОТОВ!)))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 15:43
    А мы как рады....) Присоединяемся к радости Вашей пионерской дружины!)
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 15:40
    Своя племенная работа запущена...
    Из-за бугра всё иноходцев везут!
    альсато
    альсато ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 15:24
    я Тебя понимаю!..сам неоднократно сидел на лавке для "языкатых"))))...но это не сделало меня ни умней, ни осторожней)))))....считаю, нам ВСЕМ (для объединения)-не хватает игр на международной арене!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 14:59
    у вас на любой аргумент оправдание со словами если или Спартак.
    А я своих никогда не оправдываю, любой пенальти презераю
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Рыцарь Маг (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:56
      shlomo2
      shlomo2 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:54
      Добра Вам!
      Ну как говориться назвался груздем, полезай в короб... (заодно отвечаю еще ВаняLOVE и ANATOLY KANDAUROV....).

      Начну с Федотова.... З тура прошло (кстати я не писал что его уволят после трех туров.... если не ошибаюсь писал к новому году или к концу сезона....). Но вернемся к нашим баранам. Выиграли у ахмата с двумя КК, выиграли у Локо (паровозики сейчас в разобранном состоянии) и грохнули Оренбург на кубке и опять с двумя КК. На выезде проиграли Уралу. 6 очков в копилке. НО я бы не сказал, что выигранные матчи дались с легкостью и в пол ноги (не будем этого отрицать) плюс ПОКА есть везенье. Вполне допускаю что на кубке выиграют у Факела и дома в 4 туре у Сочи. Нужно вести предметный разговор после игр с Динамо, Спартаком, Зенитом... да и Быки сейчас играют хорошо. Вот после этих матчей и пообсуждаем судьбу Федотова. ЭТО во первых.

      Во вторых. Уже был разговор что Федотов очень не доволен трансферной политикой ЦСКА. Ему нужно усиление состава, а их пока нет (благо окно закрывается, если не ошибаюсь, в сентябре). А если никого не сумеют подписать, то на дистанции играя на два фронта армейцы могут и подсесть. И какой бы тренер АСС не был он ничего не сделает.

      Теперь что касается Ярошика ... я сегодня уже писал об этом, но повторюсь. Оренбург никогда в середине чемпа не снимал тренера и думаю что этим заниматься он не будет. Дела плохи, НО слишком уж неудачные обстоятельства раз за разом преследуют Оренбург в этом сезоне. Примерно понятно, чего хочет тренер. Непонятно, почему футболисты-миллионеры вытворяют на поле то, что даже в дворовом футболе нечасто увидишь.

      Вот вкратце я постарался ВСЕМ ответить.

      Пи.Си. Не стоит забывать что это НАШ чемп и любого тренера могут снять, даже если до этого говорили о кредите доверия. Примеров было много.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 14:34
      Ну вот видишь ты готов всегда, как пионерия! Здорова!).
      Я давно на сайте и помню все, даже, как Медицина зуб закладывал на спор здесь. Понимания не вижу абсолютно, а лишь нетерпимость к мнению других, желание стаи и создание коалиции с лицемерием).
      Это конечно их право. Но хотелось бы справедливости, когда стирая твое сообщение, оставляют оппонентов)
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 14:17
      Вот если бы в ворота "Спартака" ,в игре ЦСКА,судейки решились поставить четыре(два за матч и удаление всегда через раз зарабатывает злобный зверёк),то я бы тогда произнёс эти слова.А так...рядовое событие-то крыльями машут,но задними лапами...
      альсато
      альсато
      вчера в 14:15
      Здравия Желаю Сергеевич!...слушай, пиррова победа-это тоже победа!)))...ну , а так...за пять лет (что я тут трусь))))...нужно отметить-болельщики-фанаты футбольных клубов-стали терпимее, пардон! не наше слово))))...с пониманием относиться друг к другу!...и это меня радует!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Balbes77773 (раскрыть)
      вчера в 14:13
      Ой не смеши меня с этими судами. Просто размазали человека, как масло на хлеб и съели.
      Balbes77773
      Balbes77773 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 14:08
      Ну,почему заткнули-был суд и ЦСКА этот суд выигралhttps://primamedia.ru/news/33987/
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 13:33
      это так четыре пенальти за два матча вскружили голову?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      вчера в 13:33
      Не стал бы хвалиться резиновыми победами. В эпоху Газаева может быть и то не факт. Уткин помню поднял тему, так быстро рот прикрыли.
      альсато
      альсато ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 13:00
      нее..ну не все 100% конечно...а так да-схема самая надежная!))))
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:53
      "Армейцы покупают не пойми кого"
      ---------++--------------+-+--------------------------
      А потом выигрывают 8-ой кубок России и серебряные медали!)))
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 12:08
      Это транзит игрока в Европу, если сможет хорошо себя зарекомендовали
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:07, ред.
      Даже никакой Федотов с никаким клубным менеджментом ЦСКА опять не сможет помешать им занять место в итоговой таблице выше "Спартака".Попробую,в очередной раз ,угадать...Так,ЦСКА будет на 2 месте,а "Спартак"-на четвёртом,с отставанием на 5 очков.Правда,предыдущих три сезона я только распределение мест между двумя клубами угадываю(точнее,кто выше,а кто ниже),а вот с разницей очков ошибаюсь...Но попробую ещё раз-отстанете на 5 очков.
      ЗАПОМНИ!!!
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 12:02
      Это другое!!!!
      Capral
      Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 11:44
      Любезный, вы так и не уточнили- когда, в каком году и при каких обстоятельствах будет уволен Федотов. Ну, что это такое- после 3-го тура. Это несерьезно!!!

      Итак, народ ждёт!
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 11:11
      Ты не забыл о своем обещании сообщить об увольнении Федотова? Не отвлекайся от главной своей "новости" И добавь пожалуйста кого раньше уволят Федотова , или Ярошика? Только честно
      Гость
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