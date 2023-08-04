ЦСКА подписал контракт с Файзуллаевым

Нападающий Аббосбек Файзуллаев стал игроком ЦСКА.
Стороны подписали соглашение на 3 года, предусмотрена опция продления договора.
Нападающий Аббосбек Файзуллаев стал игроком ЦСКА.
Стороны подписали соглашение на 3 года, предусмотрена опция продления договора.
Если и не "выстрелит"...но ЦСКА хоть попробовал....
Лучше купить 5 молодых игроков...по 500 т из которых один заиграет в основе...чем сразу потратить 5 млн и словить облом....
Правильно делают...селекционеры - молодцы...
Если и не "выстрелит"...но ЦСКА хоть попробовал....
Лучше купить 5 молодых игроков...по 500 т из которых один заиграет в основе...чем сразу потратить 5 млн и словить облом....
Правильно делают...селекционеры - молодцы...