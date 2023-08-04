Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

ЦСКА подписал контракт с Файзуллаевым

Сортировать
Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 18:33
Ну друже,удачи выстрелить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:21, ред.
За полмильона....нормально....
Если и не "выстрелит"...но ЦСКА хоть попробовал....
Лучше купить 5 молодых игроков...по 500 т из которых один заиграет в основе...чем сразу потратить 5 млн и словить облом....
Правильно делают...селекционеры - молодцы...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 18:20
А с арбитрами подписали контракты? Что бы по 3 пенальти в матче ставили.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:17
Он не конкурент Антону. Аббосбек ярко выраженный вингер, иногда играл десятку. Скорее косвенный конкурент Ване Облякову
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 18:15
Надеемся, что у нас появился новый Берадор Абдураимов.
Red blu
Red blu
сегодня в 18:04
Отличная новость, пошли трансферы.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:59
Что ж удачи и новых титулов Аббосу в составе армейцев.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:59
Добро пожаловать в ЦСКА, Аббосбек!
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:40
Я живу в Узбекистане, но за местным чемпионатом не слежу совсем....и для меня Файзуллаев стал открытием, на прошедшем в Узбекистане молодежном АФК Ю20,тогда наги юниоры стали чемпионами, а Файзуллаев выделялся на фоне всех остальных! А далее на молодежном ЧМ так же был лучшим в составе сборной! Надеюсь принесет пользу и Вашему любимому клубу!!!
Пирамида
Пирамида ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:29, ред.
Ему 19 лет. Но в прошлом году в составе Сборной Узбекистана стал серебряным призером чемпионата Азии u23. В этом году в марте стал чемпионом Азии. U20 вместе Умарали Рахмоналиевым который выступает за Рубин. Они оба были ключевыми игроками на чемпионате мира в Аргентине в составе сборной Узбекистана u20 вместе с Абдукадыром Хусановым, который на прошлой неделе переехал в Ланс Франция.. на ЧМ Узбекистан дошла до 1/8 финала. Кроме этого Аббос стал двухкратным чемпионом Узбекистана в составе Пахтакора. У него есть опыт по выступлением в лиге чемпионов Азии. Он там тоже забил несколько голов. В составе национальной сборной провел 3 матча, забил 1 гол. Честно говоря мы в Узбекистане не рады его решением перейти в ЦСКА. Но уважаем его решение и желаем удачи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:20
Заболотный, атас . Аббосбек Голлосбеков пришёл !!!)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:19
Пожелаю удачи земляку, надеюсь проявит себя в ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:13
Уважаемый, надо следить за футболом. Он блеснул на ЧМ -23 (U20) в играх за сб. Узбекистана. Не смотрел ЧМ-23 ?
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 17:11
Спасибо! Надеюсь потаскает фланги соперников, парень кусачий и наглый - это хорошо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:03
Кто это,откуда он взялся !?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 