«Спартак» интересуется защитником «Браги»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Браги» Тормене.
В прошлом сезоне футболист провел за команду 40 матчей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.
Ранее москвичи подписали защитника «Олимпиакоса».
«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Браги» Тормене.
В прошлом сезоне футболист провел за команду 40 матчей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.
Ранее москвичи подписали защитника «Олимпиакоса».
А Джикия давно сдал, остановился в развитии как и Зобнин
А Джикия давно сдал, остановился в развитии как и Зобнин
И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.
И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.