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«Спартак» интересуется защитником «Браги»

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 13:19, ред.
за уши тянут второе десятилетие игрушку евгена, теперь уже и до 4рех пенальти за два тура дошли))
А Джикия давно сдал, остановился в развитии как и Зобнин
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:30
А самое удивительное то, что эта бородатая дыра попала в сборную тура из-за того, что мяч попал ему в живот и он "спас" Спартак от гола. Тянут за уши Спартак, а зачем?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:05
Не плохо бы высокого центрального....подождем
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 07:37
И далеко ходить не надо. В матче НН - Краснодар Гоцюк полностью выключил из игры лучшего нападающего РПЛ Кордобу. Что ещё надо?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 07:12
Да уж - на свою "академию" надежды никакой
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:57
Спартак упорно ищет игроков в Европе. Можно и в другие стороны посмотреть.
протон
протон
сегодня в 03:39
Уже огромный плюс в том, что он 192, а то я уже и не помню когда у Спартака был высокий цз. Штранцль наверно.
И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13, ред.
Я как раз сегодня брагу на груше поставил и тут новость о Браге
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:42
Спартак интересуется -это ещё не о чём не говорит.
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