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Стало известно, сколько готов предложить «Зенит» за Азмуна

вчера, 17:38

«Зенит» хочет вернуть нападающего Сердара Азмуна, который выступает за «Байер».

«Сине-бело-голубые» собираются предложить за игрока 5 миллионов евро. По слухам, «аспириновые» хотят получить за футболиста не менее 10 млн.

Ранее в «Динамо» оценили слухи о возможном переходе Тюкавина в «Зенит».

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06 августа
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:08
Залижит раны и пора возвращаться домой.
протон
протон
сегодня в 01:09
Ну, в Байере игрок в состав кое как попадал.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 00:43
Хорошее усиление, всего за десятку лямов !
5 млн. в год лички и дело в шляпе !
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:55
- Если возвращать Азмуна - зарплату ему урезать в двое (а то и в трое), чтобы таких "закидонов" больше не было, да и другим не повадно было...

- А то что-то в последнее время слишком много развелось таких "попрыгунчиков" - из РПЛ в Европу (ЗА СЛАВОЙ И КРАСИВОЙ ЖИЗНЬЮ!). А через год-два возвращаются обратно, как ... (ну вы сами поняли).

- И Промес, и Фернандес, и Дзюба, и Лунев, и Азмун - да до фига таких "кузнечиков"!
viv
viv
вчера в 21:46, ред.
Какие 5 млн.?
Нападающий «Байера» Сердар Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги, сообщает Tasnimnews. У 28-летнего иранца повреждение сухожилия левой ноги.

Как видно из этого сообщения Азмун из травмы пропустит 2 месяца. Потом ещё опять форму набирать. В Зените похоже с головой не дружат покупать травмированного игрока.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:44
Финансы - решают Всё..
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:38
Привет Володя!

Посмотри мой посыл тебе в теме "ЦСКА продлил контракт с двукратным победителем... (Шайхутдиновым Владимиром Юр.))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:38
Это- точно, Дружище!!!!!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34
По многолетней принадлежности к ДМ конечно ты! Это не оспаривается.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Вот и проверим- кто из нас лучшая ищейка!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если по статусу- то ищейка(легавая) лучше я!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:16
Даже 5 много, нужно было 3 предлагать.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
Виктор, специально для тебя нашёл в инете:
Ассоциации к слову «чуйка»
чутьё интуиция нюх обоняние ощущение
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:54
Володя, это ты сильно сказал- про тонкий нюх!!!!!!! Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проверим, наше обоняние Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
Виктор, я это написал не потому что обижен на Марио. Скажу по секрету, что я не желал его возвращения. Почему? Да потому, что он ТАК как играл уже не заиграет. Чуйка такая. Посмотрим, у кого из нас нюх окажется тоньше.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:43
Привет, Володя!
А вот не соглашусь. При всем том, что я не одобряю его поступок, но я верю, что он заиграет, как прежде, в ЦСКА. Талант в землю не зароешь, он себя проявит в любом качестве! Конечно, хотелось бы увидеть Марио в ЦСКА, как всегда, но, человек выбрал другой путь- это его выбор...

Я думаю, Спартаку забьёт. Вот, почему-то, чуйка такая...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24
Виктор, добрый вечер! Если Марио не смог заиграть, "в полный рост", у себя на родине, то это скорее всего уже сбитый лётчик.
Kolenok
Kolenok ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:24
Иранская утка!
cska1948
cska1948 ответ Randomjkee (раскрыть)
вчера в 20:21
Почему? Да потому, что в своём отечестве пророков нет...
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
А в Зените знают об этом журналистском предположении?
112910415
112910415
вчера в 19:36
срочно брать, срочно !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:21
Время Азмуна прошло,очень похоже на утку!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:20
Марио- конечно редиска и нехороший человек, но у него, еще не было времени на раскачку, он не сыграл еще- ни одной полноценной игры. Думаю, преждевременно требовать результат. К тому же, многое зависит от тренера, как, он, будет использовать Фернандеса...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:16
Так на него тут дело вроде завели, зачем ему это надо
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:14
Зенит охотится за игроками третьего сорта
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:12
За такие деньги немцы не отдадут, а дороже покупать смысла нет. Думаю, это тупик...
b55sa2zvqf5z
b55sa2zvqf5z
вчера в 19:12
Азмун, как игрок, закончился
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 19:08
Почему Сергеев сидит на лавке, если он норм игрок. Сердар уже свое отыграл , не думаю что он усилит зенит
Сп62
Сп62
вчера в 18:59, ред.
Мы видели, как усилил Зенит Марио. Теперь очередь за Сердаром. Даже не смешно.
v3a9h6m98k9s
v3a9h6m98k9s
вчера в 18:50
Усилением "Зенита" скоро займется сам Алексей Борисович Миллер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:39
Что то Азмун не очень то блистал в Байере и зачем он Зениту.
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