Стало известно, сколько готов предложить «Зенит» за Азмуна

«Зенит» хочет вернуть нападающего Сердара Азмуна, который выступает за «Байер».
«Сине-бело-голубые» собираются предложить за игрока 5 миллионов евро. По слухам, «аспириновые» хотят получить за футболиста не менее 10 млн.
Ранее в «Динамо» оценили слухи о возможном переходе Тюкавина в «Зенит».
А вот не соглашусь. При всем том, что я не одобряю его поступок, но я верю, что он заиграет, как прежде, в ЦСКА. Талант в землю не зароешь, он себя проявит в любом качестве! Конечно, хотелось бы увидеть Марио в ЦСКА, как всегда, но, человек выбрал другой путь- это его выбор...
Я думаю, Спартаку забьёт. Вот, почему-то, чуйка такая...
А вот не соглашусь. При всем том, что я не одобряю его поступок, но я верю, что он заиграет, как прежде, в ЦСКА. Талант в землю не зароешь, он себя проявит в любом качестве! Конечно, хотелось бы увидеть Марио в ЦСКА, как всегда, но, человек выбрал другой путь- это его выбор...
Я думаю, Спартаку забьёт. Вот, почему-то, чуйка такая...
Нападающий «Байера» Сердар Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги, сообщает Tasnimnews. У 28-летнего иранца повреждение сухожилия левой ноги.
Как видно из этого сообщения Азмун из травмы пропустит 2 месяца. Потом ещё опять форму набирать. В Зените похоже с головой не дружат покупать травмированного игрока.
Нападающий «Байера» Сердар Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги, сообщает Tasnimnews. У 28-летнего иранца повреждение сухожилия левой ноги.
Как видно из этого сообщения Азмун из травмы пропустит 2 месяца. Потом ещё опять форму набирать. В Зените похоже с головой не дружат покупать травмированного игрока.