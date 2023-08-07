Стало известно, сколько готов предложить «Зенит» за Азмуна

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вчера, 17:38

«Зенит» хочет вернуть нападающего , который выступает за «Байер».

«Сине-бело-голубые» собираются предложить за игрока 5 миллионов евро. По слухам, «аспириновые» хотят получить за футболиста не менее 10 млн.

Ранее в «Динамо» оценили слухи о возможном переходе Тюкавина в «Зенит».