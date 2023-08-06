Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Динамо» оценили слухи о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

вчера, 23:22

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

За сколько отпустим Тюкавина, если представить, что будет предложение из «Зенита»? Мне кажется, что не стоит говорить о фантастических вещах или о будущем. Нам стоит говорить о том, что Костя великолепно играет. Сегодня дал результат — и это главное. Всё остальное — мир научной фантастики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Локомотиве» рассказали о трансферных целях клуба
Вчера, 17:32
Агент капитана «Олимпии» подтвердил интерес «Крыльев Советов» к игроку
Вчера, 15:18
Капитан словенской «Олимпии» не перейдёт в «Крылья Советов»
Вчера, 13:59
Слухи«Крылья Советов» интересуются полузащитником сборной Словении
Вчера, 13:31
Самое сложное трансферное лето. «Спартак», «Динамо» и «Зенит» получают отказы
Вчера, 13:15Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии13
Кассьерра не собирается покидать «Зенит»
Вчера, 13:10
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:53
Не думаю, что Динамо расстанется сразу и с Захаряном, и с Тюкавиным в одно ТО, хотя, если учесть, что в Динамо сидят банкиры, то....всё возможно
Gotlib
Gotlib ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 07:28
За нормальную цену Зенит может и в Латинской Америке игрока найти, а Тюкавин в клубы РПЛ не продаётся, так как это прописано в контракте.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:57
Зенит даст нормальную цену и Динамо согласится.
112910415
112910415
сегодня в 06:28
а они ведь придут ...
Viollator
Viollator
сегодня в 02:08
Скоро Саламыч пртдёт и всё разрулит.
t6hhzxym2jws
t6hhzxym2jws ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:38
Знаете, почему Гафин назвал слухи фантастикой? Потому что в контракте Кости нет отступных, как было у Данни. И вдобавок прописано, что в клубы РПЛ игрок перейти не может.
Capral
Capral
сегодня в 00:57
Словам Гафина верить нельзя!!!
Но и успех Тюкавина, еще надо закрепить и проверить.
Вобщем, посмотрим. Должно быть интересно.
протон
протон
сегодня в 00:18
Тюкавин должен стать новым символом Динамо , вокруг которого в том числе должна строиться команда. Будь моя воля ни за что не продал Тюкавина и подписал с ним контракт на 5 лет .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:48
Один удачный матч против Зенита ещё не повод что его купят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 