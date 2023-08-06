В «Динамо» оценили слухи о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».
За сколько отпустим Тюкавина, если представить, что будет предложение из «Зенита»? Мне кажется, что не стоит говорить о фантастических вещах или о будущем. Нам стоит говорить о том, что Костя великолепно играет. Сегодня дал результат — и это главное. Всё остальное — мир научной фантастики.
Но и успех Тюкавина, еще надо закрепить и проверить.
Вобщем, посмотрим. Должно быть интересно.
Но и успех Тюкавина, еще надо закрепить и проверить.
Вобщем, посмотрим. Должно быть интересно.