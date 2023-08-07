«Ахмат» усилится полузащитником «Лиона»

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вчера, 11:30

«Ахмат» согласовал трёхлетний контракт с полузащитником «Лиона» . Грозненский клуб заплатит 800 тысяч евро за 80% прав на игрока. Бразилец пройдёт медицинский осмотр, и о трансфере объявят официально.

Камило присоединился к «Лиону» зимой 2020 года. За основную команду он не играл. В минувшем сезоне 24-летний бразилец выступал на правах аренды за «РВД Моленбек 47» во втором бельгийском дивизионе, сыграл 9 матчей и помог клубу выиграть турнир.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1 миллион евро. Его контракт с «Лионом» действует до лета 2024 года.