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«Ахмат» усилится полузащитником «Лиона»

вчера, 11:30

«Ахмат» согласовал трёхлетний контракт с полузащитником «Лиона» Камило. Грозненский клуб заплатит 800 тысяч евро за 80% прав на игрока. Бразилец пройдёт медицинский осмотр, и о трансфере объявят официально.

Камило присоединился к «Лиону» зимой 2020 года. За основную команду он не играл. В минувшем сезоне 24-летний бразилец выступал на правах аренды за «РВД Моленбек 47» во втором бельгийском дивизионе, сыграл 9 матчей и помог клубу выиграть турнир.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1 миллион евро. Его контракт с «Лионом» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:55
Удачи в Ахмате!
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:45
Для Ахмата это усиление
LOpp
LOpp
вчера в 11:37
Какой громкий заголовок, а по факту футболист так себе.
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